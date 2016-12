HCM țintește cel puțin un punct în Spania

Cu un singur punct acumulat după primele două meciuri în Grupa B a Cupei EHF la handbal masculin, HCM Constanța, campioana României, nu-și mai poate permite pași greșiți pentru a rămâne cu șanse reale în cursa pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției. Remiza cu Sankt Petersburg, scor 25-25, pe teren propriu și înfrângerea din Danemarca, scor 28-34, cu Holstebro, fac din meciul din deplasare cu Fraikin BM. Granollers unul extrem de important pentru HCM. Partida programată sâmbătă, de la ora 17.00 (meciul va fi transmis înregistrat de Digi Sport 2), în micuța localitate aflată la aproximativ 20 km de Barcelona, este privită cu încredere de jucătorii constănțeni, mai ales după succesul de miercuri de la Tg. Jiu, scor 34-29. „Victoria cu Pandurii ne-a oferit o gură de oxigen de care aveam nevoie după meciul din Danemarca. Am urcat în clasamentul Ligii Naționale și acum ne putem gândi doar la meciul din Spania. Vom întâlni un adversar dificil, cu un joc care se bazează pe interi, cu o defensivă bună, dar și noi avem multă experiență. Este adevărat că un eșec ne-ar micșora mult șansele de calificare, mai ales dacă și Holstebro va învinge. Va fi apoi foarte greu să încheiem pe unul din primele două locuri. Vrem să gândim pozitiv și să obținem cel puțin un punct care să ne mențină în cărțile calificării. Pentru a merge în sferturi avem nevoie de cel puțin un succes în deplasare, plus victorii în toate celelalte partide de acasă”, a declarat extrema stângă Predrag Vujadinovic, unul dintre jucătorii în formă ai HCM-ului în acest an. La fel ca și HCM, Granollers (n.r. - locul 3 în Asobal Liga) a obținut un succes foarte important în ultima etapă de campionat, scor 33-30, în deplasare, cu ocupanta poziției secunde, Naturhouse la Rioja. Cel mai bun jucător al echipei pregătite de Carlos Arza Viver a fost interul stânga Juan Del Arco Perez (23 de ani), marcator a 9 goluri. De partea cealaltă, la HCM va reveni Răzvan Enescu, în timp ce macedoneanul Branislav Angelovski, deși va fi foarte probabil prezent la meci, nu va putea evolua, în continuare, din cauza unei accidentări.

În cealaltă partidă din Grupa B, Team Tvis Holstebro va întâlni, tot sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 20.15, pe Sankt Petersburg. Clasament: 1. Holstebro 3p (golaveraj: 62-56), 2. Granollers 3p (55-50), 3. Petersburg 1p (47-52), 4. HCM CONSTANȚA 1p (53-59).