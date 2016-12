HCM țintește primul trofeu al sezonului

Neînvinsă pe plan intern în ultimele două luni, Handbal Club Municipal Constanța are șansa de a câștiga, în weekend, primul trofeu din acest sezon, Cupa României, dar gruparea de pe litoral nu va avea o misiune prea ușoară în Final Four-ul competiției, care are loc sâmbătă și duminică, la Baia Mare. Astfel, sorții au decis ca formația pregătită de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic să întâlnească sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Digi Sport 2), echipa gazdă, Minaur Baia Mare. „Am venit la Baia Mare să câștigăm cupa. Vom avea un meci foarte greu în semifinale, dar, dacă vom fi atenți și concentrați, putem trece de echipa gazdă, care este principala favorită la trofeu. În campionat am pierdut la limită în deplasarea de la Baia Mare, dar datele problemei s-au schimbat în acest moment”, a spus portarul Ionuț Rudi Stănescu. „Am decis să o luăm meci cu meci și să nu ne gândim la finală. În campionat, cu Minaur, am câștigat pe teren propriu și am cedat la limită în deplasare, când am avut un pic de ghinion. Cred că avem șanse mari să mergem mai departe”, a adăugat centrul Dalibor Cutura. Din păcate, chiar dacă revenise la antrenamente, s-a decis pe ultima sută de metri ca interul Branislav Angelovski să nu mai facă deplasarea, fiind incomplet refăcut după o accidentare suferită în urmă cu trei săptămâni. În a doua semifinală, programată sâmbătă, de la ora 14.00 (în direct la Digi Sport 2), se întâlnesc HC Odorhei și Pandurii Tg. Jiu.

Învinsele se vor întâlni duminică, de la ora 14.00 (în direct la Digi Sport 2), în finala mică, în timp ce învingătoarele vor disputa marea finală începând cu ora 17.00 (în direct la Digi Sport 2).