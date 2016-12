HCM se reuneşte azi

După o binemeritată pauză, Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, se reuneşte astăzi, la ora 18.00, la Hotelul “Flora” din staţiunea Mamaia, în vederea reluării pregătirilor pentru noul sezon competiţional. Un sezon ce se va anunţa mult mai dificil, pe lîngă cele două competiţii interne formaţia constănţeană urmînd să dispute şi minimum zece partide în Liga Campionilor. Sub comanda antrenorilor Zoran Kurtes şi Eden Hairi nu se vor regăsi însă o parte dintre jucători, unii primind cîteva zile libere în plus după acţiunile de la lotul naţional, în timp ce Vukovic, Popovic, Hejtmanek şi Borodi nu vor mai face parte din lotul pentru sezonul următor. În schimb, cele trei achiziţii de pînă acum, George Şelaru (portar - CSM Medgidia), Marius Mocanu (pivot - CSM Medgidia) şi Alexandru Dimache (centru - Dinamo), vor lua pentru prima oară contact cu noua lor echipă. “De abia aştept să mă întîlnesc cu noii colegi şi să reluăm pregătirile. Deşi am fost şi la lotul naţional şi vacanţa nu a fost una foarte lungă, sînt nerăbdător să încep pregătirea. Am ambiţii mari pentru acest sezon, vreau încă un titlu de campion, Cupa României dar şi o calificare în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Vreau neapărat să ne calificăm din grupele Ligii pentru că ar însemna foarte mult pentru handbalul românesc. Am demonstra că nivelul Ligii Naţionale este în continuă creştere şi bineînţeles că ar creşte şi cota jucătorilor din ţară. Titlul de cel mai bun jucător al sezonului trecut în Liga Naţională mă obligă să joc din ce în ce mai bine“, a declarat Alexandru Csepreghi.