Heather Graham are succes într-o lume sexistă!

Actriţa americană Heather Graham riscă să îngroaşe rândurile şomerilor, după ce şi-a împărtăşit convingerea că industria filmului este sexistă. Vedeta în vârstă de 44 de ani a făcut această mărturisire într-un interviu acordat revistei “Esquire”. “Nu spun că industria cinematografică nu este sexistă. Este de-a dreptul misogină. Dacă vă uitaţi la toate filmele care se fac zilele acestea, 80% sunt despre bărbaţi”, a declarat actriţa, care a participat, zilele trecute, la o conferinţă de presă urmată de un dineu dedicat femeilor din lumea filmului, organizată de Festivalul de Film Tribeca de la New York. “Nu prea poţi să faci multe. Este o lume sexistă şi o industrie sexistă. Am fost foarte norocoasă până acum, ca actriţă, să lucrez atât de mult şi de constant”, a mai declarat Heather Graham. Actriţa mai are un atu serios ca să i se ierte multe: arată fabulos la cei 44 de ani ai săi. Nu a interesat-o dacă o urmăresc paparazzii! Heather Graham s-a bucurat de soare şi de mare în timpul vacanţei pe care a petrecut-o în Mexic, la Cancun, şi a afişat un corp perfect. Heather Graham este departe de a se teme că va avea parte de critici dure dacă renunţă la... haine.

Ca membru al juriului pentru filmul documentar în cadrul Festivalului Tribeca, Heather Graham s-a simţit în largul ei. A devenit celebră cu roluri de blondă ingenuă, dar... de-a adevăratelea, Heather Graham recunoaşte că a fost şi este o tocilară. A făcut această mărturisire şi în descrierea pe care şi-a făcut-o pe profilul de Twitter. “Percepţia pe care o ai despre tine în copilărie şi în adolescenţă rămâne şi la maturitate. Ştii şi simţi ce fel de om eşti”, a explicat actriţa. Heather Graham a recunoscut că în adolescenţă a avut motive să fie preocupată de felul în care arăta. A purtat ani de zile un aparat de îndreptat dinţii, dar acum este încântată de efect, deşi a fost deseori ţinta ironiilor colegilor săi.

Până ca declaraţiile sale să ajungă să aibă consecinţe, Heather Graham va putea fi văzută în sezonul 7 al serialului de mare succes “Californication”. Prezenţa sa neaşteptată în producţia de televiziune a fost un secret destul de bine păstrat, până la lansarea noului sezon. Însăşi actriţa a păstrat suspansul despre rolul pe care îl interpretează, declarând doar că şi-a dorit foarte mult să joace, în sfârşit, într-un film în care este exploatată sexualitatea. Heather Graham a terminat şi filmările la filmul “Petals on the Wind”, o dramă cu care promite să îşi uimească fanii. Apoi, până la sfârşitul anului, actriţa va reveni pe marele ecran cu o comedie romantică, aşa cum ne-a obişnuit, intitulată “Behaving Badly”.