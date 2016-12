Heather Graham nu regretă că a rămas nemăritată

La 43 de ani, actriţa Heather Graham impresionează cu imaginea aproape adolescentină, fiind, pentru mulţi, o mare surpriză când i se află vârsta. Heather Graham a ştiut însă totdeauna să păstreze suspansul în ceea ce o priveşte şi a încercat să îşi ţină viaţa privată cât mai departe de rubricile din tabloide, deşi prin viaţa sa sentimentală au trecut bărbaţi la fel de celebri. A avut relaţii cu nume importante din cetatea filmului, dar nu regretă că a rămas în continuare nemăritată. Printre foştii iubiţi ai neastâmpăratei Heather Graham se numără Leondardo DiCaprio, Matt Dillon şi Russell Crowe. Cu toate acestea, într-un interviu acordat revistei ”Vegas”, actriţa mărturiseşte că se simte necăsătorită ca şi cum ar fi scăpat ca prin urechile acului.

Nu-i pare rău că e nemăritată şi nu are nici copii, dar nici nu este împotriva căsătoriei. Heather Graham a fost crescută într-o familie catolică şi este de părere că atunci când va jura credinţă în faţa lui Dumnezeu, va fi pentru totdeauna. În plus, este absolut sigură că va îmbătrâni alături de persoana potrivită. Întrebată şi despre ce îşi mai doreşte de la viaţă, actriţa a replicat fără să stea pe gânduri: ”Sex de calitate”. Nu numai că a făcut carieră cu comedii romantice, dar Heather Graham are şi în realitate un dezvoltat simţ al umorului. Cât despre poveştile adunate între timp, actriţa recunoaşte că are o grămadă de picanterii, însă aşteaptă să facă 80 de ani pentru a-şi scrie memoriile. Între timp, Heather Graham va apărea în cel mai nou film din seria ”Hangover / Marea mahmureală”, unde va interpreta din nou rolul dansatoarei erotice din Las Vegas, mai ales că are numai cuvinte de laudă pentru colegii săi Bradley Cooper și Zach Galifianakis.