Heather Locklear, internată la recuperare

Actriţa americană Heather Locklear a fost internată de joi la într-un spital din California din motive de precauţie, în urma unui apel de urgenţă de la domiciliul său. Purtătorul de cuvânt al spitalului Los Robles & Medical Center din Thousand Oaks a informat că actriţa se află în stare stabilă, cu familia alături de ea. „Părinţii ei anunţă că este bine, nu este în pericol şi este sănătoasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului. Agentul ei a confirmat, cu altă ocazie, că Hearther Locklear suferă de anxietate şi depresie. Ultimul incident a fost provocat de faptul că actriţa a amestecat tratamentul împotriva depresiei cu alcoolul, fiind găsită inconştientă în casă de către sora sa care a chemat salvarea. Nu este prima dată când Heather Locklear are genul acesta de problemă. În 2008, a fost surprinsă la volan, conducând sub influenţa medicamentelor, şi în ultimii ani a fost spitalizată de câteva ori pentru probleme psihice. Actriţa, în vârstă de 50 de ani, şi colegul ei din serialul „Melrose Place”, Jack Wagner, au rupt recent logodna. Aceasta a fost căsătorită cu chitaristul lui Bon Jovi, Richie Sambora, cu care are o fetiţă şi cu rocker-ul Tommy Lee.