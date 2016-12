Heavy metal la superlativ, la Rock the City

Aproximativ 10.000 de oameni au participat, duminică seară, în Piaţa Constituţiei din capitală, la Festivalul Rock the City. După formaţiile autohtone din deschidere - Metrock, Trooper şi Hatebreed - la ora 18.45 au urcat pe scenă membrii trupei Whitesnake. Solistul David Coverdale şi-a făcut intrarea într-o cămaşă albă descheiată larg, cu multe lanţuri, alături de ceilalţi membri ai celebrei formaţii. Fără efecte special pe scenă, având în spate doar o cortină neagră cu numele trupei pe o emblemă, grupul rock a impresionat prin performanţa vocală a lui Coverdale, instrumentaţia şi sonorizarea excepţională.

Concertul a fost deschis cu \"Best Years\", au urmat \"Give Me All Your Love\", \"Love Ain\'t No Stranger\", hitul \"Is this Love\" şi, de pe noul album al trupei, intitulat \"Forevermore\", \"Steal Your Heart Away\". Nu au lipsit hiturile \"Fool For Your Lovin\'\", \"Here I Go Again\", întâmpinate cu aplauze de mulţime sau energicul hit \"Still of the Night\", în timpul căruia solistul a fluturat steagul României. „Fiţi fericiţi şi nu lăsaţi pe nimeni să vă facă să vă temeţi! Forever fucking more!\", a exclamat solistul, la încheierea showului.

După o pauză de o oră, o cortină neagră cu numele turneului de adio Judas Priest - \"Epitaph\" - s-a lăsat peste scenă, căzând apoi pe ritmurile piesei \"Rapid Fire\". Scena elibera flăcări şi fum, dar şi lasere, al căror joc se vedea pe Casa Poporului, iar solistul Rob Halford a schimbat aproape 10 ţinute, apărând în haine negre din piele, lungi, decorate cu multe ţinte, o pelerină cu glugă strălucitoare sau într-o simplă cămaşă neagră. Au urmat două ore de heavy metal, o trecere prin istoria de peste patru decenii a legendarului grup. Piese precum \"Heading Out to the Highway\", \"Judas Rising\", \"Starbreaker\", \"Victim of Changes\", \"Never Satisfied\", \"Diamonds and Rust\", \"Prophecy\", \"Night Crawler\" s-au succedat într-un ritm nebun, iar din show nu a lipsit apariţia lui Halford pe motocicletă, pe ritmul \"Hell Bent for Leather\", urmată de piesa de final \"You\'ve Got Another Thing Comin\'\". Membrii trupei şi-au luat la revedere, plecându-şi capetele în faţa publicului, dar au revenit pe scenă cu un bonus prin \"Living After Midnight\".

Festivalul Rock the City, desfăşurat de vineri până duminică, a fost organizat de D&D East Entertainment şi European East Entertainment şi a inclus trupe precum The Prodigy, Hatebreed sau Mike and The Mechanics.