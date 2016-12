Heidi Klum experimentează, dar în afara căsătoriei

Se zvonea că fotomodelul german aşteaptă inelul din partea noului său iubit, fostul său bodyguard după divorţul de Seal, dar Heidi Klum a ţinut să dezmintă toate speculaţiile. Destrămarea mariajului său a constituit un veritabil şoc monden în 2012, iar Heidi Klum a ales să vorbească despre acest subiect într-un interviu acordat revistei „Marie Claire”, precizând că nu crede că se va mai căsători vreodată, dar şi că, după divorţ, lucrurile nu stau chiar aşa de rău cum ar putea crede unii. „Oamenii mă compătimesc pentru cât de greu consideră ei că mi-a fost să trec prin acest divorţ. Este evident că nu mi-am dorit ca familia mea să ajungă la acest lucru, însă toată lumea este bine şi sănătoasă şi ne continuăm vieţile. Dacă unul dintre noi s-ar îmbolnăvi, Doamne fereşte, aceea ar fi o problemă adevărată. Desigur că nu mi-am dorit să se ajungă la divorţ, aşa cum nimeni nu şi-a dorit acest lucru, dar chiar dacă am ajuns aici, nu este cu adevărat o problemă”, a comentat modelul.

Heidi Klum, 39 de ani, a fost căsătorită timp de peste şase ani cu Seal, iar la un moment dat erau atât de îndrăgostiţi încât îşi reînnoiau jurămintele de soţ şi soţie în fiecare an, în ziua în care aniversau nunta. Cei doi şi-au anunţat despărţirea în luna ianuarie 2012. În luna septembrie Heidi Klum a recunoscut faptul că este îndrăgostită de Martin Kirsten, care este garda sa de corp de mai bine de patru ani, dar a precizat că nu doreşte să se căsătorească cu acesta şi cu nimeni altcineva. „Nu cred că am să mă mai căsătoresc vreodată”, a declarat modelul care a mai fost căsătorită cu stilistul Ric Pipino în perioada 1997 - 2002. „Acum nu mai consider că este important să te măriţi. Nu o spun la supărare, o spun pentru că aşa gândesc. Poate o voi face dacă voi fi alături de acelaşi bărbat timp de 15 - 20 de ani şi ne hotărâm că ar fi amuzant să ne căsătorim la bătrâneţe... dar nu mai simt nevoia urgentă de a fi soţia cuiva”, a mai completat Heidi Klum care este şi mama a patru copii. În schimb, frumoasa nemţoaică a recunoscut că încearcă să experimenteze cât mai mult în viaţa sa sexuală pentru a-şi ţine relaţia cât mai fierbinte.