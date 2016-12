Heidi Klum, gazdă MTV

Supermodelul german Heidi Klum va fi gazda ceremoniei de decernare a premiilor MTV European Music, care se va desfăşura pe 11 noiembrie, la Frankfurt. ”Sunt încântată să particip la o seară muzicală fantastică. Este incitant să prezinţi un spectacol transmis în peste 160 de ţări. Sunt şi o mare amatoare de muzică şi nerăbdătoare să văd toate momentele muzicale, pe care le voi aplauda de pe scenă”, afirmă Heidi Klum într-un interviu. ”Mă bucur mereu să revin în Germania. Familia şi prietenii mei locuiesc doar la două ore de Frankfurt şi va fi minunat să împărtăşesc această experienţă cu ei”, a adăugat aceasta. ”În plus, abia aştept să o văd pe prietena mea Gwen Stefani. Grupul ei, No Doubt, va fi pe scenă, în acest an. Şi Fun, formaţia preferată a copiilor mei, va fi acolo. Ascult zilnic, cu copiii, melodia lor, ”Some Nights”. Pentru mine, piesa anului este ”Wide Awake”, cântată de Katy Perry, pe care am ascultat-o toată vara”, a mai spus Heidi Klum. Întrebată în ce oraş i-ar plăcea să prezinte, anul viitor, ceremonia MTV European Music, dacă ar fi desemnată din nou să o facă, Heidi Klum a răspuns că ar alege Parisul.