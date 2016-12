Heidi Klum, protagonista ediţiei germane a revistei ”Vogue” din luna iunie

Numărul din luna iunie a ediţiei germane a revistei ”Vogue” este un adevărat omagiu adus lui Hedi Klum. Fotomodelul german, mamă a trei copii şi însărcinată cu al patrulea, este nu numai protagonista pictorialului, ci şi editor invitat al publicaţiei. Intitulat ”Heidi by Vogue”, acest număr are 140 de pagini în care Heidi Klum vorbeşte despre secretele din carieră şi din viaţa sa personală. ”Am crescut citind ediţia germană a acestei reviste şi am fost foarte entuziasmată cînd mi-au propus să facem numărul pentru iunie”, a declarat Heidi Klum. ”A fost o plăcere să lucrez cu echipa de fotografi, echipa care s-a ocupat de hair styling şi machiaj şi editori. Fotografiile din întregul număr au fost realizate într-o săptămînă, a fost un efort al întregului grup”, a declarat fotomodelul.

Heidi Klum s-a situat pe locul al doilea în topul celor mai bogate modele din lume, realizat de revista ”Forbes”. Aceasta a cîştigat, în anul financiar 2007 - 2008, 16 milioane de dolari, cu două milioane mai mult decît în perioada precedentă. Averea top modelului german în vîrstă de 35 de ani se datorează unor contracte pentru emisiuni de televiziune, dar şi publicitare. Astfel, Heidi Klum este gazda emisiunilor Germany\'s Next Top Model şi Project Runway şi are contract cu compania de lenjerie intimă Victoria\'s Secret. De asemenea, are contracte de publicitate cu firme precum Diet Coke, Volkswagen, LG, Birkenstock şi deţine propria linie de cosmetice, In An Instant. În acelaşi clasament, Gisele Bundchen s-a situat, pentru al treilea an consecutiv, pe primul loc în topul celor mai bogate manechine din lume.