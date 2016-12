Heidi Klum şi Seal îşi reînnoiesc jurămintele

La fel ca în fiecare an, Heidi Klum şi Seal au anunţat că îşi reînnoiesc jurămintele în acest weekend, printr-o ceremonie care marchează şi împlinirea a cinci ani de căsătorie. ”Adorăm să ne reînnoim jurămintele în fiecare an, pentru că este un timp adorabil petrecut în familie. Ne amintim dragostea pe care ne-o dăruim unul altuia şi o facem tot mai puternică, an după an”, a declarat frumoasa Heidi Klum, mamă a patru copii, Leni, în vârstă de 6 ani, Henry, de 4 ani, Johan, de 3 ani şi Lou, de 7 luni. ”Petrecerea este specială pentru noi şi vrem din tot sufletul ca şi copiii noştri să fie pătrunşi de atmosfera de dragoste din familia noastră şi să ducă mai departe acest obicei frumos al reînnoirii jurămintelor de iubire”, a mai declarat Heidi, în vârstă de 36 de ani.

La rândul său, Seal, în vârstă de 47 de ani, a declarat că în fiecare an, el sărbătoreşte cu Heidi iubirea lor. ”Ne recăsătorim, practic, în fiecare an. În afară de petrecerea la care sărbătorim cu toţi apropiaţii noştri, la apusul soarelui mergem cu copiii pe plaja noastră şi ne rostim jurămintele de iubire până ce soarele dispare. Este un moment foarte special pentru noi”, a mărturisit emoţionat cântăreţul. Heidi a declarat că nu poate să creadă că este atât de norocoasă în dragoste. Ea îl găseşte pe soţul ei de-a dreptul special ”nu numai pentru că este foarte sexy şi ştie să sărute foarte bine, ci şi pentru că este capabil să cânte în faţa a 25.000 de persoane care îl adoră, pentru ca în clipa următoare să uite complet de celebritate şi de muzică şi să schimbe scutecul fiicei sale”!