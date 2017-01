Heirup pentru finalizarea reţelei de apă la Saraiu

CONSERVARE Localitatea Saraiu ar fi avut astăzi toate cele aproximativ 350 de locuinţe racordate la reţeaua de alimentare cu apă, dacă Primăria ar fi primit din partea Guvernului banii necesari pentru finalizarea lucrărilor. „90% din proiect este realizat. Practic, până acum am înlocuit conducta de apă pe o lungime de 16 kilometri în localitatea Saraiu, valoarea totală a proiectului fiind de aproximativ 1,4 milioane de lei. Din păcate însă, lucrările nu sunt finalizate, pentru că nu am putut realiza şi lucrările de racordare individuală a fiecărei gospodării. În aceste condiţii, lucrările s-au oprit şi sunt conservate. Am sperat, la finalul anului trecut, că Executivul ne va aloca sumele necesare finalizării proiectului. Aşteptarea a fost în zadar. De aceea, am avut mai multe discuţii, atât cu parlamentarii constănţeni, cât şi cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, şi am primit promisiuni că banii vor veni”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.

DEMERSURI Aşteptările pentru Primăria Saraiu par să fi luat sfârşit, pentru că, luna trecută, Ministerul Dezvoltării, la presiunea parlamentarilor constănţeni, a decis reluarea finanţărilor pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în care este inclus şi proiectul Primăriei Grădina. ”Vestea a venit cum nu se putea mai bine. În prezent facem o inventariere a ceea ce s-a realizat până acum pentru a şti exact ce sume trebuie să solicităm pentru finalizarea lucrărilor la reţeaua de apă. Eu sper şi cred că, până la sfârşitul verii, toţi locuitorii din Saraiu vor avea apă la robinet cât mai bună din punct de vedere calitativ”, a spus primarul. Dorinela Irimia a afirmat că toţi cei aproximativ 800 de locuitori ai satului Saraiu vor putea spune cu adevărat că sunt cetăţeni într-o comună europeană. Edilul a declarat că, în acest fel, apa de la robinet nu va mai curge cu rugină sau nu se va mai opri des din cauza avariilor. Primarul a spus că satul Saraiu era alimentat de o reţea de apă veche de aproape 50 de ani, iar din această cauză, aproape în fiecare zi erau avarii. „Ne săturasem să plătim pagubele de la buget”, a spus Irimia.