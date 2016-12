Helen Hunt a trecut cu bine proba timpului

Actriţa americană Helen Hunt a uimit publicul în ultima sa apariţie pe covorul roşu. Vârsta nu pare să îşi spună cuvântul pentru Helen Hunt, care anul viitor va împlini 50 de ani. În ultima sa apariţie pe covorul roşu, pentru premiera noului său film intitulat ”The Sessions”, vedeta a fost punctul de atracţie pentru fotografi. Într-o rochie de mătase crem, cu părul lăsat liber, Helen Hunt a demonstrat că trecerea anilor nu a reuşit să o afecteze, din moment ce la cei 49 de ani pe care îi are afişează o formă fizică şi un corp de invidiat.

Helen Hunt interpretează rolul unui terapeut sexual. Povestea peliculei este bazată pe experienţa prin care trece poetul Mark O\'Brien atunci când este paralizat de la gât în jos. Debutul filmului ”The Sessions” a fost făcut în cadrul Festivalul de Film Sundance, la începutul anului, acesta fiind desemnat câştigătorul premiului publicului şi a celui oferit de un juriu special american pentru dramă. În anumite scene ale filmului, Helen Hunt a fost nevoită să apară nud în faţa camerelor şi recunoaşte că s-a simţit stânjenită. ”Am fost complet goală şi m-am simţit vulnerabilă în acele scene. Chiar când trebuia să îmi dau hainele jos m-am simţit ciudat şi au început să îmi transpire palmele”, a declarat actriţa. Cu toate acestea, Helen Hunt încurajează părinţii să îşi ducă copiii la acest film, deoarece pot învăţa lecţii importante despre sexualitate. ”Foarte mulţi copii pe care îi cunosc nu ştiu foarte multe despre sex şi se simt stânjeniţi să discute despre acest subiect. Nu trebuie însă să se simtă ciudat dacă vor să înveţe despre acest subiect”, a declarat actriţa

Helen Hunt a devenit cunoscută pentru rolul din serialul ”Mad About You / Nebun după tine”. În 1998 a câştigat premiul Oscar pentru cea mai buna actriţă în rol principal, în ”As Good As It Gets / Mai bine nu se poate”.