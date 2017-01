Helena Bonham Carter, în continuarea seriei Terminator

Actriţa britanică Helena Bonham Carter ar putea să se alăture curînd distribuţiei filmului “Terminator 4”, care va fi lansat în SUA, pe 22 mai 2009, cu ocazia Memorial Day (zi în care sînt comemoraţi militarii americani căzuţi la datorie. Nu se ştie încă rolul pe care îl va juca Helena Bonham Carter, surse din interior spunînd că partitura actriţei britanice va fi mică dar importantă. Prezenţa în distribuţie a Helenei Bonham Carter, nominalizată la premiul Oscar în 1998, pentru rolul din “The Wings of the Dove”, va aduce un plus de prestigiu acestei superproducţii de acţiune. În 2007, actriţa a apărut într-o altă superproducţie, “Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, a companiei Warner Bros. şi în horror-ul musical “Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street”.

Filmul “Terminator Salvation: The Future Begins”, produs de Warner Bros., cu Christian Bale în rolul principal, va fi lansat în aceeaşi zi cu o altă superproducţie, a studiourilor Twentieth Century Fox, continuarea lungmetrajului “O noapte la muzeu”, cu Ben Stiller (încasări de 250,9 milioane de dolari în America de Nord). Actorul britanic Christian Bale, cunoscut pentru diversitatea rolurilor pe care le abordează, de la psihopatul din “American Psycho”, la Batman sau la fermierul veteran din “Drumul dreptăţii”, joacă rolul John Connor, liderul carismatic al Rezistenţei care luptă împotriva supremaţiei roboţilor din seria Terminator. Scenariul filmului “Terminatorul 4” este semnat de autorii celei de-a treia părţi a seriei, “Terminator 3: Supremaţia Roboţilor”, John Brancato şi Michael Ferris (2003). Victor Kubicek şi Derek Anderson, proprietarii companiei de producţie Halcyon Co, care au cumpărat drepturile asupra seriei Terminator, au declarat că vor să reinventeze franciza cu ajutorul unei noi distribuţii şi al unor noi scenarii, elemente care au funcţionat în cazul altor serii de succes, precum Batman şi James Bond.

“Terminator 4” va constitui începutul unei noi trilogii şi va prezenta viaţa lui John Connor, ajuns la vîrsta de 30 de ani, în fruntea unui număr mic de oameni care au rămas pe Pămînt şi care luptă împotriva roboţilor. Seria Terminator a debutat în anul 1984. Partea a treia a seriei a avut încasări de 430 de milioane de dolari în lumea întreagă.