Helena Bonham Carter preferă să-şi salveze relaţia

Actriţa britanică Helena Bonham Carter a depăşit cu bine zvonurile cu privire la infidelitatea partenerului său de viaţă, regizorul american Tim Burton, dar ceva schimbări importante în acest cuplu tot s-au petrecut. Aparent, actriţa a lăsat să se înţeleagă că nu va mai lucra niciodată sub indicaţiile regizorale ale lui Tim Burton. Cineastul a fost fotografiat sărutând cu foc o blondă misterioasă, după ce fuseseră împreună cu nişte prieteni la film, dar Helena Bonham Carter a minimalizat incidentul, spunând că nici vorbă despre vreo idilă. Însă, potrivit unei rubrici mondene din “New York Post”, Helena Bonham Carter este citată spunând că Tim Burton a cam început să se plictisească de ea. Până acum, cei doi au avut o relaţie completă, sentimentală şi profesională. Au doi copii şi au lucrat împreună la şapte filme: “Planet of the Apes”, “Big Fish”, “Charlie and the Chocolate Factory”, “Corpse Bride”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Alice in Wonderland” şi “Dark Shadows”.

Se ştie că Tim Burton o pune pe Helena Bonham Carter să dea audiţii de fiecare dată când lucrează împreună, tocmai pentru a nu fi acuzat că o distribuie în mod deosebit. Însă în trecutul său a fost ceva obişnuit să îmbine viaţa personală cu cea profesională. Înainte de actriţa britanică, a avut o relaţie cu actriţa şi fotomodelul Lisa Marie, care a apărut în filmele sale “Ed Wood”, “Mars Attacks!”, “Sleepy Hollow” şi “Planet of the Apes”, până s-au despărţit. S-ar părea totuşi că Helena Bonham Carter şi Tim Burton ar prefera să îşi salveze relaţia şi să nu mai lucreze împreună. Cele mai mari divergenţe le-au avut în timpul filmărilor la “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”.