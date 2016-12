Helmuth Duckadam, asaltat de fani

Cea mai bună echipă a sezonului trecut în fotbalul românesc, Fotbal Club Steaua Bucureşti, aduce din nou în fața constănțenilor și turiștilor aflați pe litoral cele trei trofee cucerite în urmă cu o lună: Cupa Ligii, Cupa României și cupa oferită câștigătoarei titlului național. După ce și-au etalat roadele performanțelor, în urmă cu o săptămână, la Maritimo Shopping Center, steliștii au poposit ieri la un magazin din City Park Mall ce are un parteneriat cu formația campioană, trimițându-și la Constanța un reprezentant de marcă. În fața fanilor a venit directorul de imagine al Fotbal Club Steaua Bucureşti, Helmuth Duckadam, omul care a contribuit la cea mai mare realizare din istoria clubului, câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, când a apărat patru lovituri de departajare în celebra finală cu FC Barcelona.

„Ne bucurăm că am adus cele trei trofee la Constanța. A fost un sezon dificil, dar cu cât mai greu obții performanțele, cu atât sunt mai frumoase. Clubul are o colaborare de mulți ani cu cei de la Bigotti, care ne asigură costumația de prezentare și sper ca în acest an să ne facă niște costume pentru grupele Ligii Campionilor”, a spus Duckadam. Fostul mare portar a fost asaltat de zeci de suporteri, care s-au fotografiat alături de el și au luat autografe.

Evenimentul a fost organizat cu doar zece zile înaintea Supercupei României, programată pe 8 iulie, cel mai probabil la Constanța, pe stadionul „Farul”, între Fotbal Club Steaua Bucureşti și ASA Târgu Mureș, iar Duckadam speră că în tribune se vor afla numeroși suporteri steliști. „Sper ca pe 8 iulie să vină și al patrulea trofeu, Supercupa României. La Constanța sunt mulți steliști și, în plus, pe litoral se află și turiști din întreaga țară, iar Steaua este cea mai iubită echipă din România. Sunt convins că stadionul va fi plin”, a explicat Duckadam. Până atunci, fanii se pot fotografia alături de trofee, care vor rămâne timp de mai multe zile la City Park Mall Constanța, și pot participa la un concurs organizat de magazinul care le găzduiește.