Help-line pentru victimele reţelelor de traficanţi

Ziua Internaţională pentru Combaterea Exploatării Sexuale şi Traficului de Femei şi Copii (International Day for Combating Sexual Exploitation and Trafficking in Women and Children) care este marcată în fiecare an pe 23 septembrie, a reunit, sîmbătă, la Centrul american de resurse şi informaţii (American Corner Constanţa), din cadrul Universităţii “Ovidius”, un număr mare de invitaţi. Acţiunea a fost organizată cu sprijinul Ambasadei SUA din Bucureşti care a trimis şi un film documentar pe tema traficului de fiinţe umane. Au participat la acest eveniment liceeni, studenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice locale care lucrează în domeniu, precum şi orice alte persoane interesate şi implicate în combaterea traficului de fiinţe umane. Gazda întîlnirii a fost reprezentantul Ambasadei SUA, Senia Babaiani care, alături de americanca Khatherine Fergunson de la Asociaţia “Peace Corps”, a prezentat tema seminarului. “Scopul acţiunii este de instruire astfel încît oamenii să aibă mai mare grijă de ei. Nu este vorba neapărat de populaţia din Constanţa, ci de întreaga arie, mă refer nu numai la România, ci şi la Republica Moldova şi Ucraina care sînt ţări de unde se recrutează victime. Acest fenomen este accentuat de situaţia economică precară şi de aceea femeile din această zonă sînt mai dispuse să dea curs unor promisiuni, riscînd astfel să fie traficate”, a declarat Khatherine Fergunson. La dezbateri au participat şi reprezentantele Centrului Regional Constanţa al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Sanda Maria Lazăr şi Maria Cristina Stan. Centrul Regional ANITP este un compartiment al Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţat la Constanţa în urmă cu două săptămîni. “Cele mai expuse sînt femeile tinere şi de aceea ne adresăm liceenilor pentru că fenomenul există, iar România este încă o ţară sursă. În primul rînd, tinerele trebuie să se informeze foarte bine în momentul în care li se propune un contract de muncă în străinătate. În acest sens le putem oferi un sprijin direct, avem un help line în cadrul Agenţiei, numărul este 0800.800678. La acest număr se poate verifica dacă societatea este autorizată de Ministerul Muncii să recruteze forţă de muncă din România, plus alte informaţii menite să protejeze solicitantul de situaţii neplăcute. La acest număr de telefon pot suna victimele, persoanele aflate în dificultate sau rudele care au informaţii despre sechestrarea, exploatarea sau orice alt fel de abuz comis împotriva unei persoane”, a declarat Sanda Maria Lazăr. Participanţii au urmărit un film care a durat 57 de minute şi în care au fost prezentate cazuri concrete de persoane care au suferit şi care au fost salvate din mîinile reţelelor de traficanţi. Concluzia a fost că... paza bună trece primejdia rea aşa că, înainte ca o persoană, atrasă de posibilitatea unor cîştiguri substanţiale, să se aventureze în ţările Orientului sau Occidentului să se informeze foarte bine şi să îşi ia toate măsurile de precauţie.