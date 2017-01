Hemoragie de incompatibili la ANI

ÎNCĂ ŞAPTE Agenţia Naţională de Integritate (ANI) extinde tot mai mult lista aleşilor locali consideraţi a fi incompatibili sau în conflict de interese. Ieri, pe site-ul ANI a fost publicată o nouă listă cu alţi şapte primari şi viceprimari din Bihor, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Vâlcea şi Constanţa consideraţi a fi în stare de incompatibilitate, întrucât au reprezentat primăriile în societăţi comerciale de interes local sau au fost administratori de firme. Practic, inspectorii de integritate publică, o dată la două săptămâni, declară noi nume de aleşi locali incompatibili. Interesant este faptul că fiecare dintre aleşii locali cu dosar la ANI află despre deciziile privind starea de incompatibilitate de la reprezentanţii mass-media, în loc să fie informaţi oficial de către ANI. Marea listă a incompatibililor a fost ieri completată cu primarul din Bistriţa - Ovidiu Teodor Creţu, viceprimarul Piteştiului - Constantin Cornel Ionică, viceprimarul comunei Lazuri de Beiuş - Ioan Fofiu, primarul din Arieşeni - Vasile Marin Jurj, primarul comunei Suliţa - Costinel Ciubotariu, primarul comunei Alunu - Vasile Pîrvu Boeangiu şi primarul comunei Tortoman - Lucian Chitic. De altfel, în judeţul Constanţa, lista primarilor aşa-zis incompatibili creşte alarmant, numărul acestora ajungând la 40, dintr-un total de 70 de unităţi administrativ-teritoriale.

MOTIVARE FALSĂ Ultimul dintre incompatibili, primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic, spune că nu mai înţelege absolut nimic din toată această nebunie a incompatibilităţii. „Nu ştiu ce informaţii au cei de la ANI şi după ce documente iau astfel de decizii. În ceea ce mă priveşte pe mine, despre faptul că aş fi incompatibil am auzit de la reprezentanţii presei, care m-au sunat să mă întrebe ce voi face în continuare. Sincer, nu ştiu ce voi face, pentru că nu am primit nimic oficial de la ANI. Din câte am înţeles, este vorba de faptul că, în perioada 15 iunie 2008 - 17 mai 2010, am avut simultan şi calitatea de primar, şi cea de comerciant persoană fizică. Dacă se confirmă această informaţie, motivul nu este real, pentru că activitatea mea de comerciant persoană fizică a încetat încă din anul 2005, când am ajuns viceprimar al comunei Tortoman. Aştept cu mare interes raportul ANI. Mai mult ca sigur mă voi adresa instanţei şi voi contesta acest raport, pentru că am toate documentele care justifică faptul că încă din 2005 nu mai sunt persoană fizică autorizată”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic. Ritmul alert în care inspectorii de integritate scot pe bandă rulantă aleşi locali incompatibili ar putea conduce la situaţia ca în judeţul Constanţa să avem alegeri anticipate în toate localităţile, asta dacă nu cumva instanţa va pune capăt acestei „hemoragii” de dosare de incompatibilitate.