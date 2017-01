Henry se teme că fiica sa ar putea fi răpită de mafia română de la Londra

Fostul fotbalist al echipei Arsenal Londra, Thierry Henry, a angajat o firmă de securitate pentru a-i proteja familia deoarece a aflat de un plan de răpire a fiicei sale, pus la cale cel mai probabil de mafia română de la Londra, informează “News of the World”. Henry a aflat că fiica sa Tea ar putea fi răpită pentru o răscumpărare, drept urmare a angajat gărzi de corp care să stea 24 de ore din 24 în faţa reşedinţei din Londra şi să îi protejeze fiica şi soţia, pe Claire. În plus, fotbalistul a instalat camere de supraveghere. Echipa de securitate este în alertă permanent, după ce jucătorul în vîrstă de 29 de ani, care a semnat un contract cu FC Barcelona, s-a separat de soţia sa. Vecinii au observat cu mai multe luni în urmă că securitatea la reşedinţa jucătorului s-a întărit, iar o sursă a declarat, sîmbătă, că pericolul ca Tea să fie răpită este încă “iminent”. Thierry Henry are o avere foarte mare, ceea ce îl face să fie o posibilă ţintă pentru crima organizată. Jucătorul va câştiga la FC Barcelona aproximativ 130.000 de lire sterline pe săptămînă şi Claire ar putea obţine în urma divorţului 10 milioane de lire sterline din averea de 25 de milioane de lire sterline a lui Henry.

“Experţii spun că nemiloasa mafie română este cel mai probabil autoarea planului de răpire”, notează „News of the World”. “Henry şi Claire s-au îngrozit cînd au aflat de plan. Claire adoră să meargă cu Tea în parc şi ar fi fost uşor pentru răpitori să o înghesuie într-o maşină. Acum, orice vehicule sau persoane suspecte sînt cercetate. Chiar şi dădaca este urmată de bodyguarzi”, a declarat o sursă din anturajul familiei jucătorului. Publicaţia engleză notează că prietenii cuplului sînt convinşi că stresul legat de posibila răpire a pus o presiune în plus asupra căsniciei celor doi. Claire a fost văzută pe stradă, cu cîteva zile înainte de anunţul despărţirii de Henry, extrem de furioasă, înjurînd la telefon în limba franceză. “Era cu aproximativ zece zile înainte de despărţire şi Claire ţipa şi înjura la telefon în franceză”, a declarat un martor la ieşirea nervoasă a tinerei. O săptămînă mai tîrziu, Claire a fost văzută din nou nervoasă. “Îşi pierduse cumpătul, înjura şi spunea o mulţime de cuvinte în franceză. Apoi a lovit telefonul cu capul de trei sau patru ori”, a relatat un alt martor.