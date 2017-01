Hepatita C ameninţă România

Ţara noastră se numără printre ţările fruntaşe în ceea ce priveşte numărul de persoane care mor din cauza hepatitei. Specialiştii spun că numărul cazurilor de hepatită C în Europa Centrală şi de Est creşte îngrijorător, iar această epidemie ar putea fi oprită doar dacă autorităţile vor avea în vedere şi grupurile marginalizate, printre care consumatorii de droguri sau deţinuţii. Reprezentanţii Asociaţiei Române Anti-SIDA consideră că două dintre grupurile cele mai afectate de epidemia de hepatita C sînt consumatorii de droguri injectabile şi deţinuţii. Specialiştii apreciază că persoanele din aceste categorii nu primesc tratamentul adecvat pentru această boală. Medicii spun că 3% din populaţia globului este infectată cu virusul hepatitei C, care în multe cazuri duce la cancer hepatic sau alte forme de boală a ficatului. În unele părţi din Europa Centrală şi de Est, hepatita C atinge peste 90% din numărul consumatorilor de droguri injectabile şi al deţinuţilor. Infecţioniştii susţin că hepatita C se manifestă virulent în cazul persoanelor care sînt infectate cu HIV. Cu toate acestea, programele de prevenire lucrează, în prezent, cu unul din 13 consumatori de droguri, ceea ce face dificilă prevenirea HIV şi, mai ales, prevenirea hepatitei C, care se transmite de zece ori mai uşor decît HIV. Specialiştii susţin că un mare număr dintre medicii infecţionişti din Europa de Est şi Sud-Est nu le recomandă consumatorilor de droguri tratamentul contra hepatitei C, deşi consumul de droguri nu constituie un motiv de discriminare. Din păcate, România nu dispune de date oficiale privind numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitei C. Ultimul studiu, în acest sens, a fost făcut în 2004 de Asociaţia română a pacienţilor cu boli hepatice şi a arătat că, în România, trăiesc două milioane de oameni infectaţi cu virusul hepatic B sau C.