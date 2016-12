Hepatita C se vindecă 100%

Persoanele diagnosticate cu hepatita C ar putea beneficia, în curând, de un tratament revoluţionar, care permite vindecarea 100%. Noua terapie este de scurtă durată şi cu puţine efecte secundare. Tratamentul se află în ultima fază de dezvoltare şi ar trebui să obţină autorizaţie de comercializare în 2014, informează „Le Parisien“. Anunţul a fost făcut la Paris, în cadrul celui de-al şaptelea congres dedicat hepatitei. Totuşi, specialiştii au precizat costul astronomic pe care îl are un astfel de tratament complet: în medie, 80.000 - 90.000 de euro. Aceste noi medicamente reprezintă o speranţă reală pentru persoanele cu hepatita C, întrucât distrug în totalitate virusul hepatitic C, ceea ce înseamnă că bolnavul se poate declara complet vindecat. Noile tratamente, care sunt de scurtă durată şi bine tolerate, cu mult mai puţine efecte secundare decât cele folosite în prezent, au fost testate în Franţa. La nivel mondial, 185 de milioane de persoane au hepatită C. Anual, trei-patru milioane de oameni se infectează cu virusul hepatitic C. Deşi boala se poate vindeca, aproape 350.000 de persoane cu hepatită C mor.