Hepatita E la donatorii de sânge

Aproximativ 79 de donatori de sânge din 225.000 sunt purtători ai unei versiuni a virusului hepatitei E - genotipul 3, mai ales în ţările dezvoltate, potrivit unui studiu publicat în revista „The Lancet“, care subliniază importanţa instaurării în Europa a unei depistări sistematice a purtătorilor virusului. Potrivit AFP, în Marea Britanie, un donator de sânge din 3.000 este purtător al virusului hepatitei E, care poate provoca o maladie a ficatului.

Studiul, publicat cu ocazia Zilei mondiale contra hepatitei (28 iulie), arată că hepatita E poate fi contractată de la animalele infectate (în cazul fermierilor, veterinarilor), prin intermediul alimentelor, al consumului cărnii de porc şi vânat (porc mistreţ, cerb etc.) insuficient preparate, al apei contaminate (transmitere oro-fecală), lucru care se întâmplă mai ales în ţările în curs de dezvoltare, precum şi prin transfuziile sanguine. Virusul mai poate fi transmis de la mamă la făt, în timpul sarcinii. Profesorul Richard Tedder, şeful Departamentului de virologie de la University College din Londra, şi colegii săi sunt de părere că numai în Marea Britanie sunt înregistrate între 80.000 şi 100.000 de infecţii cu virusul hepatitei E. O frecvenţă similară a fost raportată în Suedia şi Germania, acest fapt sugerând că virusul este răspândit pe continentul european, spun cercetătorii. Majoritatea oamenilor se vindecă fără tratament. Însă virusul poate fi periculos, mai ales pentru femeile însărcinate şi pentru persoanele imunodeprimate (bolnavii de cancer aflaţi sub tratament cu corticosteroizi, care fac chimioterapie, care au suferit un transplant etc.), ce riscă să dezvolte grave maladii ale ficatului. ”O depistare sistematică a donatorilor de sânge în privinţa hepatitei E trebuie instaurată în zonele unde virusul este endemic, printre care UE”, a spus profesorul Jean-Michel Pawlotsky, specialist în hepatite virale.

Pentru reducerea costurilor, depistarea se poate face pe loturi incluzând mai mulţi donatori. Dacă lotul se dovedeşte pozitiv, se pot testa donatorii pentru a-l găsi pe cel purtător al virusului, a mai spus acesta. În lume, numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitei E este estimat la 20 de milioane anual, cazurile acute de hepatită E - la peste 3 milioane, iar numărul deceselor - la 56.000, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

China a produs şi omologat un vaccin contra hepatitei E, care nu este disponibil în toată lumea. În absenţa unor tratamente specifice, specialiştii recurg la ribavirină, un medicament antiviral utilizat contra altor infecţii.