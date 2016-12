Hepatita, o problemă majoră de sănătate

De Ziua Mondială de luptă împotriva hepatitei, celebrată ca în fiecare an pe 28 iulie, autorităţile au tras numeroase semnale de alarmă privind incidenţa bolii, prin organizarea a numeroase evenimente. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, analiza efectuată cu ocazia acestei zile relevă că hepatitele virale rămân o problemă serioasă de sănătate publică pentru ţara noastră. Incidenţa hepatitei B scade semnificativ în ultima decadă, plecând însă de la un nivel foarte ridicat în 2001, ceea ce ne menţine încă mult peste media UE. De asemenea, incidenţa hepatitei A ne situează între primele trei locuri cele mai defavorabile din UE; numai ratele hepatitei C se găsesc sub media UE, cu o tendinţă însă de creştere între 2007 şi 2008.

„SĂ O CUNOAŞTEM, SĂ NE TESTĂM, SĂ NE PROTEJĂM, SĂ O COMBATEM!”

În acest an, de Ziua hepatitei, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a ales ca temă „Hepatita virală în 2011 – cunoaşterea riscurilor, vaccinarea, prevenţia, stil de viaţă personală şi colectivă. Pe scurt, acţiunile se desfăşoară sub sloganul: „Hepatita: să o cunoaştem, să ne testăm, să ne protejăm, să o combatem împreună”. „Scopul Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei se referă la reflexie şi măsuri privind reducerea incidenţei infectărilor cu viruşi hepatici şi subsumează obiective precum: acţiune privind introducerea sau sporirea acoperirii vaccinale hepatitelor B şi A, conştientizarea privind măsurile de prevenţie, stil de viaţă la populaţia generală, întărirea măsurilor de igienă spitalicească, protecţie sporită pentru grupurile cu risc înalt de infectare”, explică şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul DSPJ, dr. Loti Popescu.

DESPRE BOALĂ. „Hepatita este o inflamaţie a ficatului ce reprezintă cel mai frecvent rezultatul unei infecţii virale A, B, C, D, E sau G. Numeroase alte cauze (alcool, efecte secundare ale unor medicamente, toxine) pot genera hepatite sau agrava o hepatită virală”, explică dr. Loti Popescu. Netratate şi neacompaniate de măsuri, stil de viaţă, hepatitele virale se cronicizează şi duc la boli grave precum ciroza şi cancerul hepatic. Numai hepatitele virale B şi C provoacă decesul a circa un milion de oameni anual, în întreaga lume. La nivel global sunt în prezent afectaţi de hepatită cronică B sau C circa 500 milioane de oameni.

OMS RECUNOAŞTE HEPATITA VIRALĂ CA O PROBLEMĂ MAJORĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

„Pilonul principal al prevenţiei hepatitelor virale de tip B şi A – cele mai virulente - este reprezentat de vaccinare. Alături de vaccinare, măsurile de protecţie, stil de viaţă personală şi colectivă (referite ca măsuri nespecifice) sunt indispensabile în prevenţia şi controlul hepatitelor virale”, spune dr. Popescu. Este vorba despre: igiena personală strictă (spălatul pe mâini după folosirea toaletei, înainte de mese; tacâmuri, vesela şi pahare nefolosite în prealabil); igiena strictă în colectivităţi copii/tineri (şcoli, grădiniţe şi cămine studenţeşti); folosirea numai a seringilor şi acelor de unică utilizare; sterilizarea corectă a instrumentarului medical/stomatologic; igienă şi dezinfectare stricte în spitale, laboratoare, maternităţi şi stomatologie; igiena sexuală

LABORATOR MOBIL DE TESTARE ŞI CONSILIERE

Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva hepatitei, fundaţia Baylor Marea Neagră a lansat ieri, pe platoul din faţa Primăriei Constanţa, laboratorul mobil de testare şi consiliere. Acţiunea a fost lăudată de oficiali din cadrul Primăriei Constanţa, viceprimarul Decebal Făgădău promiţând sprijin pe viitor, el considerând testarea „un exemplu de normalitate”. Cine doreşte o testare fie pentru hepatita B, C sau HIV se poate adresa laboratorului mobil de testare sau se poate adresa centrului „Baylor”, de la Ambulatoriul de Specialitate nr. 1, camera 243, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.