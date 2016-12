Hepatita virală ucide anual 1,4 milioane de persoane şi afectează sute de mii în întreaga lume, au avertizat reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Potrivit estimărilor organizaţiei, 1,4 milioane de persoane se îmbolnăvesc anual de hepatita A, 240 milioane suferă de hepatita de tip B, iar 150 de milioane au contractat virusul hepatic C. Cei cinci viruşi care sunt răspunzători de apariţia hepatitei (A, B, C, D şi E) pot cauza infecţii şi inflamări acute şi cronice ale ficatului, susceptibile să provoace ciroze sau cancer hepatic. O problemă este şi faptul că majoritatea persoanelor care sunt infectate cu viruşii hepatici B sau C ignoră acest lucru, fiind expuse unor maladii grave şi devenind, la rândul lor, transmiţători ai acestei boli. OMS a efectuat un studiu pentru a vedea câte ţări au elaborat programe de prevenire a hepatitei, în acord cu cele convenite la Adunarea generală a sănătăţii din 2010. Potrivit acestuia, doar 47 din cele 126 de ţări au răspuns că deţin un plan scris de luptă contra maladiei şi doar 36 deţin o structură specializată în acest sens. Persoanele care îşi injectează droguri sunt cele mai susceptibile să contracteze această maladie, precum şi prostituatele şi persoanele care întreţin relaţii sexuale cu risc. De asemenea, tatuajele şi transfuziile de sânge prezintă riscuri de transmitere a maladiei.