Herghelia Mangalia, pregătită pentru circuitul internaţional

REABILITARE După o pauză de zece ani, Herghelia Mangalia şi-a redeschis porţile către competiţiile hipice. Acest lucru a fost posibil după ce Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) s-a implicat, printr-un parteneriat cu Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, filiala Constanţa, în reamenajarea complexului. În vara acestui an, CJC a reabilitat grajdurile, aleile şi căile de acces din hipodrom. În plus, a montat tribune noi şi a modernizat hipodromul şi caruselul. „Această herghelie este o piesă unicat a României şi este păcat ca aceşti cai pur sânge arab să nu intre din nou în circuitul turistic şi competiţional şi să nu fie cotaţi la adevărata lor valoare”, spunea, în urmă cu ceva timp, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, unul dintre iniţiatorii revitalizării Hergheliei Mangalia. Îndemnul Consiliului de a readuce la viaţă herghelia a fost urmat de Asociaţia Crescătorilor de Cai din Dobrogea „Hippontica”. În toamna acestui an, au fost organizate două competiţii de galop şi anduranţă. În plus, conducerea „Hippontica” şi-a propus să continue tradiţia şi să organizeze noi spectacole ecvestre.

AJUTOR În ajutorul Asociaţiei a sărit CJC, care a alocat, ieri, 100.000 de lei pentru organizarea a trei întreceri hipo. Cu această ocazie, Constantinescu a reiterat ideea ca herghelia să fie trecută în administrarea CJC. „Sperăm ca prin această mutare, şi printr-un parteneriat cu Primăria Mangalia, să putem reintroduce în circuitul turistic herghelia. Este o bijuterie care trebuie exploatată turistic, dar şi competiţional”, a spus preşedintele CJC. El a adăugat că toţi caii de la Mangalia, deşi au linii genetice valoroase, nu au primit până acum decât premii de frumuseţe. „Vrem şi premii de performanţă, pe care nu le poţi obţine decât prin organizarea de competiţii, respectiv curse cu caii pur sânge arab. Asociaţia „Hippontica“ este constituită din toţi proprietarii de cai din judeţele Constanţa şi Tulcea. Este o asociaţie profesională, care manageriază, organizează şi creează aceste evenimente. Este un efort pe care mulţi nu îl înţeleg. Este păcat să ţii caii pur sânge arab închişi, aşa cum era până acum, fără a putea fi văziţi de către turişti. Dacă vom reuşi să cotăm caii şi la casele de pariuri, atunci o parte din venituri va reveni hergheliei. Ne gândim chiar şi la o şcoală de jochei, care nu există în România. Am vorbit deja cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru organizarea unor clase specializate în creşterea cailor sau pregătirea de jochei“, a adăugat preşedintele CJC.