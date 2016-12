Herghelia Mangalia vinde cai arabi pur sânge la un preț de zece ori mai mic decât în Occident

Herghelia Mangalia, cea mai mare din sud-estul Europei, vinde cai arabi pur sânge la preţuri incredibile, relatează jurnaliștii de la Digi24. Cunoscătorii în domeniu spun că valoarea lor este de aproape 10 ori mai mare decât cea la care sunt vânduţi. Explicaţia este, însă, simplă: piaţa din România nu are deloc cunoştinţe în acest domeniu. Ea este Negiavi, o iapă în vârstă de nouă ani, scoasă la vânzare de Herghelia Mangalia. Strămoşul ei a venit aici în 1936, de la herghelia Pompadour, din Franța. „Prețul, undeva între 4 şi 5.000 de lei. Deci, preţ modic, de căţel de rasă. Se apropie sărbătorile, e un cadou frumos, un pur sânge arab. Dacă cineva are un balcon mai mare, îl poate lua”, spune Antal Istvan, director Herghelia Mangalia. Directorul Hergheliei face haz de necaz. Realitatea este, însă crudă. Din cei peste 110 cai pe care i-a scos la vânzare, doar 60 şi-au găsit stăpân. În condiţiile în care în Occident un astfel de exemplar poate costa peste 9.000 de euro. „Nu este încă formată. Nu este cerere pentru cai de rasă. Apreciem că sunt în jur de 700.000 de cai în ţară, ceva peste 1% sunt cai de rasă”, mai spune Antal Istvan. Herghelia are, în total, 450 de cai. Dar doar cei care trec testele de anduranţa, inteligenţă şi dresaj sunt scoşi la vânzare.