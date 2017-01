Hernia de disc, o boală foarte frecventă

Durerile puternice de spate şi imposibilitatea de a executa anumite mişcări pot indica o hernie de disc. Această afecţiune este extrem de frecvent întîlnită, spun medicii. În anul 2007, în Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă au foct internate 725 de persoane, iar 325 dintre acestea aveau hernie de disc. “Hernia de disc este o boală degenerativă a coloanei. Un disc intervertebral se fisurează, iese de la locul său şi comprimă diferite structuri nervoase. Cel mai frecvent, hernia de disc are localizare cervicală, dar poate fi şi toracală. Aceste cazuri, sînt însă foarte rare”, a declarat dr. Alexandru Ţunaş, medic neurochirurg în cadrul Spitalului Judeţean. Medicii susţin că hernia de disc apare, cel mai frecvent, la persoanele active şi foarte rar la copii sau adolescenţi. “Predispuse la această afecţiune sînt persoanele care depun efort fizic, care ridică greutăţi. De asemenea, boala pare şi la persoanele care fac muncă de birou, care stau aşezaţi pe scaun foarte multe ore avînd o poziţie necorespunzătoare, care solicită coloana”, a explicat dr. Ţunaş. Hernia de disc apare şi la cei care lucrează în condiţii meteo vitrege, fiind expuşi la frig şi umezeală. Această boală poate fi declanşată, susţin neurochirurgii, de un traumatism cauzat de un accident rutier sau de o căzătură de la înălţime. Hernia de disc are patru stadii de evoluţie. În fazele iniţiale, apar dureri locale care, de regulă, cedează la repaos fizic şi la medicaţie antialgică. “În stadiile ulterioare, durerile devin permanente, se intensifică, nu mai răspund la medicaţia obişnuită şi pacientul apelează de regulă la ajutorul medicului. De cele mai multe ori, în stadiile incipiente, durerile de coloană sînt neglijate”, a continuat Alexandru Ţunaş. Medicii spun că pacienţii ajung la medic atunci cînd durerile de coloană coboară în jos, pe picior, resimţindu-se chiar şi în călcîi şi nu mai cedează la niciun fel de medicamente. “Profilaxia este foarte importantă. Cei care au hernie de disc trebuie să evite mişcările bruşte, frigul şi umezeala. În momentul în care sesizează că durerile sînt intense şi cedează foarte greu la medicaţie, pacientul trebuie să se adreseze medicului de familie, care va recomanda un tratament. Dacă acesta însă nu are efect, pacientul ar trebui să apeleze la ajutorul unui reumatolog sau al unui neurolog. Dacă aceştia consideră că nu mai pot interveni în niciun fel, bolnavul trebuie trimis la neurochirurgie şi operat”, a declarat dr. Ţunaş. Cadrele medicale spun că foarte mulţi pacienţi nu merg la medicul de familie, ci ajung direct în Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean. “Intervenţia chirurgicală este ultima opţiune. Acest lucru trebuie înţeles foarte bine de către pacienţi. Orice intervenţie chirurgicală prezintă nişte riscuri, dar în cazul în care se impune operaţia, pacientul trebuie să accepte acest lucru: este singura lui şansă de a duce o viaţă normală”, a mai explicat Ţunaş.