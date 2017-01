“Heroes”, cel mai bun program al anului

Drama fantastică “Heroes” a obţinut titlul de cel mai bun program al anului din partea Television Critics Association Los Angeles. “Friday Night Lights”, dramă care are în centru o echipă de fotbal american, a cîştigat premiul “Outstanding New Show”, în timp ce versiunea americană a serialului “The Office” a fost desemnată drept cea mai bună comedie. Television Critics Association a decernat cîte două premii pentru “The Sopranos” şi “Planet Earth” (BBC). Alec Baldwin şi Michael C Hall au fost numiţi cei mai buni actori ai anului la secţiunile comedie şi dramă, pentru “30 Rock” şi “Dexter”.

“Heroes”, care relatează povestea unui grup de personaje cu abilităţi supranaturale, care sînt aduse împreună pentru a încerca să prevină o catastrofă, are un imens succes în SUA şi a primit recent opt nominalizări pentru ediţia de anul acesta a Emmy Awards, care urmează să fie decernate în septembrie. În plus, serialul a fost desemnat Best New Drama la People's Choice Awards din februarie.