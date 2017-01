“Heroes”, recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun serial TV internaţional

Producţia “Heroes”, difuzată în Marea Britanie pe postul TV BBC2, a fost recompensată cu premiul BAFTA pentru cel mai bun serial de televiziune internaţional pe 2008, în cadrul unei gale care a avut loc duminică seara, la Londra. Actriţa Eileen Atkins, în vîrstă de 73 de ani, a cîştigat primul său premiu BAFTA pentru rol principal din carieră, pentru serialul de epocă “Cranford”, bazat pe o serie de povestiri scrise de Elizabeth Gaskell, difuzat de BBC 1, în timp ce Andrew Garfield a primit un BAFTA pentru rol principal masculin, pentru partitura din serialul dramatic “Boy A”, produs de Channel 4.

Comedia “Gavin and Stacey”, difuzată de postul BBC3, a fost vedeta galei premiilor BAFTA pentru televiziune, fiind desemnată de public cel mai bun program al anului. James Corden, în vîrstă de 29 de ani, unul dintre creatorii serialului şi, totodată, unul dintre interpreţii principali, a fost premiat la categoria cel mai bun actor de comedie. Bruce Forsyth, în vîrstă de 80 de ani, moderatorul emisiunii “Strictly Come Dancing”, a primit premiul BAFTA Fellowship, pentru contribuţia la dezvoltarea divertismentului în televiziune, cea mai prestigioasă distincţie acordată în cadrul acestei gale. Printre cîştigătorii din anii anteriori s-au numărat actorul Ken Coach, regizorul Richard Curtis, editorul şi producătorul Anne Coates şi actorul Sir Anthony Hopkins.

Printre ceilalţi cîştigători ai premiilor BAFTA pentru televiziune pe 2008 s-au numărat “Peep Show” (Channel 4 - cel mai bun sitcom), “Fonejacker” (Channel 4 - cel mai bun program de comedie), “Harry Hill\'s TV Burp” (ITV1 - cea mai bună emisiune de divertisment şi cea mai bun reprezentaţie de divertisment), “The Street” (BBC1 - cel mai bun serial dramă), “The Tower: A Tale of Two Cities” (BBC1 - cel mai bun serial de divertisment factual), “Glasgow Airport Attack” (Sky News - cel mai bun reportaj), ITV F1: “Canadian Grand Prix Live” (ITV1 - cea mai bună emisiune sportivă). Un premiu special a fost atribuit regizorului Paul Watson, pentru documentarul “Malcolm and Barbara: Love\'s Farewell”.