Hexi Pharma: „România, o nișă imensă pentru piața de dezinfectanți“

Ce se ascunde, de fapt, în spatele scandalului dezinfectanților diluați ai Hexi Pharma? Ce se întâmplă, de fapt, cu restul firmelor (aproximativ 80%) care asigură dezinfectanți spitalelor din România? De ce a tăcut până acum compania acuzată grav? Răspunsurile pentru aceste întrebări se lasă așteptate, supozițiile lansate din toate părțile fiind, în continuare, în număr tot mai mare. Între timp, ancheta merge mai departe, Dan Condrea (patronul Hexi Pharma) a fost îngropat, apar noi martori și tot așa. Totul pare fără sfârșit... Și de parcă nu era de ajuns, sunt răscolite informații din 2014, care, de altfel, au fost date publicității la vremea respectivă. Și ziarul nostru a făcut cunoscut faptul că, în 2014, doi pacienți ai binecunoscutului Spital ”Elias” din Capitală, un bebeluș și un bolnav de cancer, au fost la un pas de septicemie după ce au fost infectați cu bacteria Serratia, probele de laborator arătând prezența sa în săpunul dezinfectant pe care-l folosesc cadrele medicale (Maxil, produs de SC Romchim România SRL). Directorul medical al unității sanitare, dr. Dana Safta, preciza atunci că, practic, prin spălarea cu respectivul produs erau infectate tegumentele. ”Aşa, mai bine nu mă spălam cu nimic, că oricum tegumentele erau mai curate decât cu soluţie antiseptică. La o soluţie antiseptică, încărcătura de germeni trebuia să fie zero, iar la săpunul Maxil era de ordinul milioanelor”, sublinia medicul director. De ce nu a demarat atunci o amplă anchetă? Într-un comunicat de presă, prima sa reacție după amplul scandal, Hexi Pharma precizează: „Spitalul „Elias“, după ce a găsit bacterii în săpun, a cumpărat de la Hexi Pharma produse pe care le-a testat și verificat. De ce spunem doar jumătăți de adevăruri?”. Tot compania subliniază, în comunicat: „Hexi Pharma a tăcut mult în acest scandal. A tăcut și a primit fiecare piatră aruncată. Așa a decis Dan Condrea. Dintr-un simț al ridicolului prea bine dezvoltat, dintr-o încredere prea mare în instituțiile statului sau din alte motive pe care noi, cei care am rămas, nu le știm. Dar România este o nișă imensă pentru piața de dezinfectanți. Hexi Pharma, după o muncă imensă, de-abia se apropia în acest an de un 20%. A jucat cum i-a dictat sistemul. Sau nu. Poate asta a deranjat. Poate n-a știut cum și cui. Dar vă atragem atenția, cu tot respectul: 1. Că n-o să mai tăcem 2. Că, în ritmul în care este gestionat de mass-media astăzi, acest scandal tinde să îngroape toate problemele din sistemul sanitar. Continuând cu laitmotivul Hexi, îi ajutăm să profite pe cei care au avut de profitat (producători externi care vor cotă de piață și persoane care primesc ”mulțumiri” în bani)”.

Comisia parlamentară de control SRI a precizat, miercuri, că Serviciul nu a avut mandat de securitate naţională pentru Hexi Pharma şi Dan Condrea, întrucât nu au fost întrunite condiţiile juridice pentru o astfel de solicitare care presupune restrângerea temporară a unor drepturi.

Cheltuieli...

Stabilirea identităţii cadavrului, dar şi toate aspectele legate de accidentul în care a murit Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, se pot stabili repede şi fără dubii în urma unor expertize clasice, care nici nu costă foarte mult. Teoriile conspiraţiei nu vor dispărea, însă, nici în faţa probelor, dacă aceste expertize vor demonstra că Dan Condrea nu a fost ucis sau înlocuit, scrie jurnalul.ro. Dacă, în cazul Elodiei, statul a cheltuit 125.000 de lei pentru căutări şi expertize, în cazul stabilirii identităţii şi condiţiilor producerii accidentului în care a murit Dan Condrea se vor cheltui cel mult 35.000 de lei, cu tot cu expertiza tehnică privind maşina. „Dacă se solicită expertiză auto, aceasta poate costa între 5.000 şi 15.000 de lei, în funcţie de complexitate. Sunt softuri foarte bune, aplicabile la o plajă extrem de mare de ciocniri, care dau o dinamică extraordinar de aproape de realitate a accidentului. Testul ADN este foarte uşor de făcut şi costă câteva sute de euro”, explică Lucian Petrică, expert criminalist, fost şef serviciu expertize în cadrul Institutului de Criminalistică al IGPR. Testul ADN pentru stabilirea paternităţii, de exemplu, costă la Institutul de Medicină Legală 1.200 de lei.

Noul ministru a recunoscut, la rândul său, subraportarea infecțiilor nosocomiale

Unele biocide (dezinfectanți) vor fi achiziționate la nivel centralizat, nu de fiecare spital în parte, aceasta fiind una din măsurile pe care noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că le va lua pentru a rezolva problema dezinfectanților. „Ce vom face pentru biocide este un caiet de sarcini comun care va fi publicat de Agenția Națională de Achiziții Publice şi care va trebui folosit de toată lumea, de toate spitalele. Avem în cadrul Ministerului Sănătății o unitate de care suntem foarte mândri, şi anume Unitatea de Achiziţii Publice Centralizate”, a declarat demnitarul, la prima sa conferință de presă. Oficialul a recunoscut, ca toți miniștrii ai Sănătății de până acum, că în România subraportarea infecţiilor nosocomiale este încurajată. De ce? ”Practic, managerii care raportează infecţii nosocomiale sunt penalizaţi”, a spus noul ministru.

Martor: ”Moartea lui Condrea, prea multe minciuni!”

Gabriela Monica Pelin, martorul-cheie în cazul morții lui Dan Condrea, a dat câteva detalii despre tragicul accident la emisiunea ”100 de minute” de la Antena 3. ”M-a depășit spre Buftea. L-am văzut, vorbea la telefon. Nu este drum lateral, decât unul singur. O scurtătură care vine din Mogoșoaia, pe sensul de mers către Buftea”, a explicat Gabriela Pelin. Totodată aceasta a adăugat că viteza cu care mergea Dan Condrea era mai mică, nu 150 km/oră, cum s-a spus. Ea mergea cu circa 80 km/h, iar depășirea făcută de Dan Condrea a fost una normală, nu la viteză excesivă. Tot ea a postat și un mesaj pe pagina de socializare Facebook: ”Moartea lui Condrea, prea multe minciuni!! Eu am fost femeia șofer care a ajuns la nici 2-3 minute la fața locului, am coborât deoarece am văzut cum zburau bucăți din autoturism pe șosea și mașina derapase. Am sunat la 112 și am căutat supraviețuitori. Era și un biciclist, dar când i-am arătat, domnul a spus că nu se poate apropia că i s-a făcut rău. Am continuat să caut singură pe lângă autoturism și l-am descoperit sub fiarele contorsionate cu fața în jos, dar nu mai respira”, a scris femeia. Tot ea a scris: ”Mă oripilează și acum, la această oră, multele speculații care se fac, dar și minciunile spuse unei țări întregi”. Ea a fost audiată de procurori miercuri.

