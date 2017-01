Hiddink, mîndru de echipa Rusiei

Selecţionerul olandez al naţionalei Rusiei, Guus Hiddink, a declarat că este mîndru de echipa sa, după ce a învins, cu 2-0, Suedia, în ultimul meci din grupa D, calificîndu-se în sferturile de finală ale Campionatului European, dar reproşează jucătorilor săi lipsa de concentrare la finalizare. “Sînt foarte mîndru de echipă şi de progresul pe care l-am făcut în cîteva ore, cîteva zile, la antrenament. Am jucat foarte bine, am vrut mereu să înscriem. Singura critică pe care o am se referă la faptul că nu am reuşit să marcăm de fiecare dată când am avut ocazia. Ar fi trebuit să-i terminăm mai repede, dar, în ciuda acestui lucru, echipa a făcut un progres enorm. Acestei echipe îi place să joace fotbal şi sînt mândru de acest lucru”, a declarat selecţionerul Rusiei. Autorul celui de-al doilea gol al Rusiei, Andrei Arşavin, ales omul meciului de UEFA, a fost convocat de Hiddink, în pofida unei suspendări de două meciuri, iar olandezul se felicită pentru acest lucru. “Este un jucător care poate decide un meci foarte repede, poate creea pericol, atît pe stînga cît şi pe dreapta. Este un jucător inteligent pe care suedezii nu au ştiut cum să-l contreze, pentru că l-am poziţionat între linia defensivă şi cea de de mijloc”, a explicat tehnicianul olandez. Clasată pe locul secund în Grupa D, Rusia va întîlni Olanda în sferturile de finală de la EURO 2008. “Este o partidă specială. Îi cunosc foarte bine pe jucători, îl ştiu pe antrenorul Van Basten, precum şi pe mulţi alţii din staff-ul tehnic cu care am lucrat acum şapte ani. Practicăm acelaşi fotbal frumos şi ar trebui să fie un meci spectaculos”, a comentat antrenorul olandez întîlnirea cu echipa pe care a condus-o la Campionatul Mondial din 1998. Sfertul de finală dintre reprezentativa Rusiei şi selecţionata Olandei va avea loc sîmbătă, la Basel, pe Stadionul “St. Jakobs Park”, de la ora 21.45.

Selecţionerul naţionalei Suediei, Lars Lagerback, a recunoscut superioritatea echipei Rusiei, dar nu consideră eliminarea un dezastru. “Aş dori să-i felicit pe jucătorii Rusiei, care ştiu să joace un fotbal foarte bun. Cred că au înţeles imediat cum să ne bată şi au profitat din plin de slăbiciunile noastre. Dar să pierzi la două goluri nu e un dezastru. Suînt foarte trist, n-am mai fost eliminaţi din 2000 din faza grupelor, m-a dezamăgit în special incapacitatea noastră de a reveni în meci. Trebuie să felicit echipa Rusiei, a fost mai bună decât noi”, a spus Lagerback. Selecţionerul suedez reproşează jucătorilor săi pasivitatea din prima repriză. “În mod inexplicabil, am fost foarte pasivi în prima parte a meciului, nu am jucat nimic în primele 30 de minute. Ne-am retras foarte jos şi nu am putut ieşi la atac. După pauză, am ieşit la joc, jucătorii de bandă au început să găsească spaţii, dar ruşii au marcat al doilea gol şi ne-a fost foarte greu. Nu a fost ziua noastră”, a explicat Lagerback înfrîngerea. Întrebat dacă nu a greşit atunci cînd nu l-a lăsat pe veteranul de 36 de ani, Henrik Larsson, pe bancă, Lagerback a răspuns că “Suedia nu a pierdut din cauza problemelor fizice, ci din cauză că Rusia a fost echipa mai bună”.