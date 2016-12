Hidroelectrica va ieşi din insolvenţă până la sfârşitul acestui an, a declarat, ieri, premierul Victor Ponta. \"Ieşirea din insolvenţă este în faza finală a procedurilor şi va avea loc anul acesta, până la sfârşitul acestui an. Ceea ce este important este faptul nu doar că iese din insolvenţă Hidroelectrica, ci că iese din insolvenţă curăţată de acele contracte bilaterale care au adus-o în faliment sau aproape de faliment, care au dus-o pe pierdere\", a spus Ponta. Guvernul a promis Fondului Monetar Internaţional (FMI) că va publica prospectul de vânzare pe bursă a 10% din acţiunile Hidroelectrica în maximum trei luni după ce compania va ieşi din insolvenţă şi că oferta va fi lansată o lună mai târziu. Planul avut în vedere de Guvern pentru listarea Hidroelectrica a fost anexat la scrisoarea de intenţie transmisă Fondului în urma misiunii de evaluare din luna august. Listarea Hidroelectrica va fi realizată printr-o majorare a capitalului companiei. Fondul Proprietatea deţine 19,94% din acţiunile Hidroelectrica şi îşi va putea menţine participaţia dacă va subscrie 2,49% din titlurile emise în cadrul majorării de capital. Listarea la bursă a Hidroelectrica era programată pentru cel târziu la mijlocul lunii octombrie a acestui an, potrivit angajamentelor anterioare ale Executivului. La 20 iunie, Hidroelectrica a intrat însă în insolvenţă la solicitarea Consiliului de Administraţie, care şi-a motivat cererea prin scăderea cifrei de afaceri şi creşterea datoriilor pe fondul unui \"dezastru de management\" şi al secetei din 2011. Anul trecut, Hidroelectrica a livrat \"băieţilor deştepţi\" energie de 1,52 miliarde de lei (360 milioane de euro), în scădere cu 300 de milioane de lei faţă de 2010, contractele bilaterale reprezentând jumătate din vânzările companiei de stat în anul trecut. Hidroelectrica este menţinută pe lista companiilor pentru care va fi numit un manager privat. În vara acestui an, premierul Victor Ponta afirma că Hidroelectrica va reveni pe piaţa normală a energiei în toamna acestui an. Reprezentantul administratorului judiciar al Hidroelctrica, Remus Borza, a declarat că ieşirea din insolvenţă a Hidroelectrica în această toamnă, aşa cum unii \"trâmbiţează triumfalist\", nu este posibilă, un termen realist fiind luna iunie 2013.