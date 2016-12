Highschool Fest 9

Fanii muzicii rock din Constanța sunt așteptați, în această sâmbătă, la un festival inedit, în cadrul căruia vor avea loc o serie de concerte susținute de liceeni constănțeni. Șase dintre cele mai tinere și îndrăgite trupe de rock și pop-rock din Constanța vor concura sâmbătă, de la ora 16.30, pe scena clubului Doors, la cea de-a IX-a ediție a festivalului rock pentru liceeni Highschool Fest.

Ca și la edițiile precedente, publicul va avea un rol foarte important în alegerea trupei câștigătoare, astfel că, în timpul concertului, fiecare trupă poate fi votată de catre susținătorii săi. Formațiile participante care aspiră la premiul pentru cea mai bună trupă rock de liceu la această ediție sunt: Block Six, Trupa 9, Defiance, Paradox Theory, Overflow și Shades of Indigo. Alături de acestea vor cânta și câștigători ai edițiilor precedente: The Top Hats - ediția a VIII-a, Treișpe Cuvinte - ediția a VI-a și Hangover - edițiile IV și V. În juriul festivalului sunt invitate mai multe personalități din lumea artistică locală, printre care se numără și solistul instrumentist de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Valeri Baran.