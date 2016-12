Highschool Fest şi-a desemnat „starurile”

Sfârşitul săptămânii trecute a reprezentat pentru cei mai tineri dintre rockerii constănţeni prilejul de a se afirma pe scena locală şi de a căpăta experienţă, evoluând în faţa publicului „de acasă”, adolescentin, dar exigent. Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Highschool Fest s-a desfăşurat în serile de joi şi vineri, pe scena clubului Doors, unde a avut loc etapa de concurs, iar sâmbătă după-amiază, la Maritimo Shopping Center, s-a desfăşurat gala de premiere.

Nouă trupe constănţene de liceu din cadrul proiectului „HighSchool Band”, care s-au „duelat” pe scenă, şi-au împărţit supremaţia pe podium în faţa juriului. Comisia de jurizare a fost alcătuită din: inspectorul şcolar de specialitate pentru arte, Dorina Ivanciu, reprezentantul organizatorilor, Selda Ismail, reprezentantul Festivalului „Let’s Rock It” din Bulgaria, Nicky Neychev, dirijorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Radu Ciorei şi actriţa Teatrului de Stat Constanţa Cristina Oprean.

PE PODIUM Trupa Shades of Indigo a fost aleasă să participe, în perioada 8 - 10 mai, la Festivalul „Let’s Rock It” din Dobrici, Bulgaria, iar solista trupei Smoke & Mirrors, Erika Isac şi cea mai tânără participantă, în vârstă de doar 13 ani, a câştigat premiul special pentru calităţi vocale deosebite. Locul al treilea a fost adjudecat ex-aequo de invitaţii din Bulgaria de la Seventh Sense şi de trupa The Top Hats. Premiul al doilea a fost acordat celor de la Smoke and Mirrors, iar pe locul I s-a clasat trupa Punch Therapy.

Câştigătorii mult-râvnitului trofeu, o chitară Fender semnată de toţi participanţii, au fost membrii trupei constănţene Hangover, care vor pleca, de asemenea, în Bulgaria, la Festivalul „Let’s Rock It”. „A fost o experienţă excelentă, mă simt bine. Chiar dacă mă ocup de muzică doar de un an, acest câştig mă motivează să continui la modul serios”, a declarat membrul trupei Hangover Vlad Dorian Cadariu.

Gala de sâmbătă s-a încheiat cu recitalul formaţiei constănţene MT Place.

Evenimentul a fost organizat de Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare Constanţa, în colaborare cu clubul Doors şi Maritimo Shopping Center.