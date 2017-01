Hillary Clinton a început anul cu o datorie de 5,9 de milioane de dolari

Secretarul american de Stat, Hillary Clinton, a început noul an cu o datorie de 5,9 milioane de dolari, acumulată în timpul campaniei sale prezidenţiale din 2008, soldată cu un eşec. Potrivit datelor depuse la Comisia electorală federală, şefa diplomaţiei americane a achitat treptat sumele împrumutate pentru campanie, odată cu suspendarea în iunie a candidaturii sale pentru Casa Albă. Datoriile sale ajunseseră la 25,2 milioane de dolari, dintre care 12 milioane către creditori şi 13,2 milioane de dolari pe care îi contractase pentru campanie din fondurile personale.

Hillary Clinton şi susţinătorii săi au intrat într-o cursă contra timp pentru a returna cît mai mult din sumă pînă în momentul confirmării şi a depunerii, la 21 ianuarie, a jurămîntului de către fostul senator de New York în funcţia de secretar de Stat. Începînd cu acea dată, Hillary Clinton a intrat sub incidenţa legii federale cunoscute sub numele de Hatch Act care interzice demnitarilor să solicite sau să accepte personal contribuţii politice. Mama lui Hillary Clinton, Dorothy Rodham, a trimis la 16 ianuarie o ultimă serie de scrisori în vederea strîngerii de fonduri în care solicita donatorilor să contribuie la restituirea datoriei pe care a acumulat-o fiica sa, înainte de a-şi prelua atribuţiile. Suma de 5,9 milioane de dolari reprezintă datoria către cinci creditori dintr-un total de 16.