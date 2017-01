Hillary Clinton a încurcat borcanele

Secretarul american de Stat, Hillary Clinton, a greşit, luni, funcţia ministrului francez de Externe, Alain Juppé, pe care l-a prezentat ca preşedinte, apoi ca premier. ”Preşedintele, nu, premierul, uf ... Scuzaţi-mă! A ocupat toate aceste funcţii în afară de prima!”, şi-a reparat ea greşeala, cu un zâmbet. ”Thank you so much” (mulţumesc mult), i-a răspuns colegul ei, alături de jurnaliştii reuniţi la Departamentul de Stat. ”Nici eu nu am fost preşedinte, avem în comun ceva în plus”, a conchis secretarul de Stat, care a fost candidat la învestitura democrată la alegerile prezidenţiale din SUA din 2008. Alain Juppé, la rândul său, a fost premier în timpul preşedintelui Jacques Chirac, din 1995 în 1997.