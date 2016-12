Hillary Clinton anunță că va participa la cele trei dezbateri televizate

Candidata democrată la alegerile prezidențiale din SUA, Hillary Clinton, a anunțat luni că va participa la cele trei dezbateri televizate stabilite de Comisia pentru dezbateri prezidențiale, potrivit unei declarații a echipei sale de campanie, citată de Reuters și EFE.

Dezbaterile ar urma să aibă loc pe 26 septembrie, 9 octombrie și 19 octombrie, la Universitatea Hofstra din statul New York, Universitatea Washington din San Louis (statul Missouri) și Universitatea Nevada din Las Vegas (statul Nevada).

Datele alese pentru primele două dezbateri nu convin însă candidatului republican Donald Trump, întrucât în zilele respective se desfășoară meciuri în cadrul ligii de fotbal american NFL. Astfel, pe 26 septembrie are loc partida dintre echipele Atlanta Falcons și New Orleans Saints, iar pe 9 octombrie meciul dintre Green Bay Packers și New York Giants.

''Hillary Clinton vrea să meargă împotriva NFL'', a afirmat recent Trump, care a acuzat tabăra democrată că dorește să amâne dezbaterile cu audiență TV scăzută.

''Întrebarea care se pune este dacă Donald Trump se va prezenta la dezbateri, conform zilei, orei, locului și formatului stabilite de comisie'', a replicat John Podesta, coordonatorul campaniei electorale a lui Hillary Clinton.