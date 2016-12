Hillary Clinton are un cheag de sânge la cap

Secretarul de Stat american, Hillary Clinton, spitalizată la New York, pentru tromboză, are un cheag de sânge între creier şi craniu, dar medicii ei au declarat luni că sunt încrezători şi se aşteaptă la o recuperare completă. ”În cadrul unei examinări imagistice prin rezonanţă magnetică, duminică, s-a constatat că tromboza s-a format într-o venă la dreapta sinusurilor. Acest cheag este situat în venă, între creier şi craniu, în spatele urechii drepte”, a spus doctora Lisa Bardack. Hillary Clinton este tratată la spitalul prezbiterian din New York, după această descoperire, fiindu-i administrate anticoagulante, pentru a dizolva cheagul.

Departamentul de Stat a anunţat la început, pe 9 decembrie, că Hillary Clinton suferă de un virus gastric ce a forţat-o să anuleze un turneu în Africa de Nord. O săptămână mai târziu, pe 15 decembrie, un consilier şi medicii lui Hillary Clinton au anunţat o comoţie cerebrală după un leşin şi o puternică deshidratare. Şeful diplomaţiei americane, în vârstă de 65 de ani, ar fi trebuit în principiu să se întoarcă la Departamentul de Stat, luni, cu mai puţin de o lună înainte ca acesta să treacă sub conducerea lui John Kerry, succesorul desemnat de preşedintele Barack Obama.