Hillary Clinton, de la legea lui Ceaușescu împotriva avorturilor la... sexul oral al Madonnei

A fost ultima dezbatere televizată a candidaților republican și democrat la prezidențialele din SUA. Noi contre, noi lovituri sub centură, totul pentru a ajunge la Casa Albă, ce-or fi crezând că înseamnă asta! Aprigă din fire, democrata Hillary Clinton a vorbit despre dreptul la demnitate al femeilor, pledând, printre altele, pentru dreptul acestora de a alege dacă aduc pe lume un copil sau nu. În acest context, ea a amintit ca exemplu negativ România, cu legea lui Ceaușescu împotriva avorturilor. Apropo de lupta lui Hillary Clinton pentru demnitatea femeilor, un ajutor nesperat a venit pentru distinsa doamnă democrată din partea unei alte distinse doamne care militează, în felul ei lipsit de prejudecăți, pentru demnitatea femeilor. Madonna a promis sex oral celor care votează cu Hillary Clinton. Sperăm ca promisiunea cântăreței să nu-i stârnească amintiri triste candidatei democrate, cu Monica Lewinsky și onorabilul Bill Clinton. Așadar, nimic nu a scăpat nedezbătut în SUA, de dragul americanilor, bineînțeles!

Miercuri seară, la Universitatea din Las Vegas, Nevada, a avut loc a treia și ultima dezbatere electorală dintre democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump, înainte de alegerile de luna viitoare. De această dată, pe lângă obișnuitele atacuri reciproce, Trump a avertizat că ar putea respinge rezultatul alegerilor, dacă acestea vor fi câștigate de adversara sa.

În această ultimă dezbatere, două subiecte au făcut trimitere și la țărișoara noastră. Primul a fost legat de dreptul femeii la avort, susținut de Hillary Clinton, care a dat exemplul legii lui Ceaușescu care interzicea întreruperile de sarcină. Bineînțeles, Donald Trump s-a arătat revoltat că Hillary ar susține avortul: ”Poți să iei copilul, să sfâșii copilul din pântecul mamei, în luna a noua! Hillary spune că e OK. Cu mine nu e OK”. Clinton a taxat această retorică a groazei: ”Folosirea unei astfel de retorici a groazei este nefericită. Ar trebui să te întâlnești cu unele dintre femeile pe care eu le-am întâlnit în cursul vieții. Este una dintre cele mai grele opțiuni posibile pe care orice femeie și familia ei sunt nevoite să o ia. Și nu cred că guvernul ar trebui să o ia. Am avut marea onoare de a călători în toată lumea, în numele țării noastre. Am fost în țări unde guvernul le-a obligat pe femei să facă avort, cum s-a întâmplat în China, sau le-a obligat pe femei să nască, așa cum se obișnuia în România. Și vă pot spune că guvernul nu trebuie să intervină în acea decizie pe care femeile și familiile lor, în funcție de propriul destin sau de sfatul medical pe care îl primesc, trebuie să o ia. Voi milita pentru acest drept”.

OFERTĂ DE NEREFUZAT

Excentrica Madonna nu poate sta deoparte în bălăcăreala generală pentru Casa Albă, așa că, democrată din fire, artista le-a promis sex oral celor care vor vota cu Hillary Clinton. Promisiunea... electorală a Madonnei a fost făcută chiar pe scena din Madison Square Garden, la New York, și a venit însoțită și de precizări legate de... profesionalismul și conștiința lucrului bine făcut demonstrate de-a lungul timpului de diva americană: ”Dacă votați pentru Hillary Clinton, eu vă fac sex oral. Și mă pricep la asta”, informează cotidianul britanic ”The Independent”, citat de B1tv.

ADIO ARME?!

Una dintre temele la care candidații la prezidențialele din SUA au viziuni complet diferite este legislația privind controlul armelor de foc. Donald Trump este un înverșunat apărător al celui de-al doilea amendament, care prevede dreptul americanilor la arme de foc, în timp ce Hillary Clinton militează pentru o legislație care să limiteze accesul la arme. În timpul dezbaterii candidaților la funcția de vicepreședinte, ”mâna dreaptă” a lui Hillary Clinton, Tim Kaine, a susținut înăsprirea controlului privind vânzarea de arme dând exemplul unui profesor american de origine română, a cărui moarte în masacrul din campusul Universității Virginia Tech, în 2007, l-a marcat profund, fiind guvernator al statului Virginia în acel moment. ”Unul dintre cei ucişi la Virginia Tech este Liviu Librescu, un român de peste 70 de ani. A supravieţuit Holocaustului, a supravieţuit preluării controlului în ţara sa de către Uniunea Sovietică. Apoi a ajuns profesor asociat la Virginia Tech şi nu a putut supravieţui flagelului numit violenţă armată”, a spus Tim Kaine.

Liviu Librescu a cerut permis de emigrare în Israel, dar guvernul comunist l-a refuzat. În anul 1978, după ce primul-ministru israelian, Menachem Beghin, l-a rugat personal pe Nicolae Ceaușescu, Librescu a primit permisiunea de a pleca în Israel. În Israel, Librescu a fost profesor de aeronautică la Universitatea din Tel Aviv până în anul 1985, când a trecut la Virginia Polytechnic Institute and State University din SUA. În 2007, acesta se afla în universitatea în care preda, în momentul când un student a intrat în clădire și a început să tragă în toată lumea. Profesorul Librescu a murit în timp ce încerca să blocheze intrarea atacatorului în sala lui de clasă, pentru a-și proteja studenții și a le da timp să fugă. Avea 76 de ani. Alături de el au mai decedat 32 de persoane, la Virginia Tech. Președintele Traian Băsescu i-a dat post-mortem Ordinul Național „Steaua României“, pentru eroismul său.