Hillary Clinton nu regretă mariajul cu “romanticul” Bill

Favorită la învestitura democrată pentru alegerile prezidenţiale din 2008, Hillary Clinton s-a declarat fericită că nu s-a separat de Bill, în pofida problemelor cu care s-a confruntat mariajul lor. Într-un interviu publicat în ediţia din noiembrie a publicaţiei “Essence”, Hillary Clinton l-a descris pe soţul ei “un adevărat romantic” şi a povestit cum, la revenirea dintr-o călătorie în Africa, i-a făcut cadou o girafă din lemn. “Ştiu adevărul despre viaţa mea şi despre mariajul meu, despre relaţia şi parteneriatul meu cu el, despre profunda şi constanta prietenie cu soţul meu. Evident, am avut probleme, aşa cum ştie toată lumea, dar am fost mereu sigură că era un mariaj în care merita să investesc, chiar şi în miezul problemelor”, a afirmat senatoarea de New York. Cuplul Clinton a fost extrem de afectat de scandalul legăturii dintre fostul preşedinte şi stagiara Monica Lewinsky.

Hillary Clinton a mai afirmat că soţul ei, cu care s-a căsătorit în urmă cu 36 de ani, ştie să-i cumpere cadouri originale. “Oh! Este atît de romantic. Mereu îmi aduce cadouri din călătorii”, a spus Hillary, care a dat spre exemplu ceasul Chanel confecţionat din mici cuburi albe, care au făcut-o să se gîndească la dantură, după ce ea suferise o intervenţie chirurgicală dentară, pe care bineînţeles i l-a făcut cadoul Bill Clinton. De altfel, acesta are un rol foarte activ în campania electorală a lui Hillary. Bill Clinton şi-a evidenţiat, marţi, partea romantică trimiţînd e-mailuri susţinătorilor, cerîndu-le să semneze o felicitare virtuală de aniversare pentru draga sa soţie şi să facă donaţii pentru campanie. Hillary va împlini mîine 60 de ani.