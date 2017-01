Hillary Clinton şi John McCain, favoriţi în sondajele naţionale din SUA

Democrata Hillary Clinton şi republicanul John McCain sunt preferaţii electorilor din taberele lor la alegerile primare pentru Casa Albă, arată un sondaj naţional dat publicităţii miercuri seară. Studiul, realizat pentru “Los Angeles Times” şi Bloomberg News, o creditează pe Hillary Clinton cu un avans de nouă puncte faţă de principalul său adversar democrat, Barack Obama. Avansul său s-a diminuat totuşi faţă de sondajul precedent, dat publicităţii la începutul lui decembrie, în care aceasta se detaşase cu 24 de puncte faţă de contracandidaţii săi. În acest ultim sondaj, realizat în perioada 18-22 ianuarie, pe un eşantion de 1.541 de persoane adulte, senatoarea statului New York a obţinut 42% din intenţiile de vot, urmată de Barack Obama, cu 33% şi de fostul senator John Edwards, care a înregistrat 11% din intenţiile de vot. Potrivit studiului, aproximativ două treimi dintre electorii democraţi se declară siguri de alegerea lor. Dacă John Edwards, care nu a înregistrat nicio victorie, pînă în prezent, în cadrul alegerilor primare organizate, ar abandona cursa, partizanii săi şi-au exprimat intenţia de a vota cu Hillary Clitnon, în defavoarea lui Barack Obama, mai scrie studiul, care are o marjă de eroare de plus sau minus 3% în tabăra democrată.

În tabăra republicană, John McCain conduce cu 22% din intenţiile de vot, urmat de fostul guverantor al statului Arkansas, Mike Huckabee, cu 18%, de Mitt Romney, cu 17% şi de Rudolph Giuliani, care obţinut 12% din intenţiile de vot. Sondajul poate avea o marjă de eroare de plus sau minus 5%. Rezultatele studiului nu îi sînt favorabile lui Giuliani, care a fost cotat ca favorit în toate ediţiile precedente ale acestui sondaj. Următoarele etape pentru învestitura celor doi candidaţi la alegerile prezidenţiale urmează să aibă loc sîmbătă, în Carolina de Sud, pentru alegătorii democraţi şi marţi, în Florida, pentru cei republicani.