Hilton deschide primul hotel pe litoralul Mării Negre

Turiştii români care aleg să-şi petreacă vacanţa în această vară pe litoralul bulgăresc pot beneficia de serviciile şi confortul marca Hilton oferite, în staţiunea Nisipurile de Aur, de hotelul Doubletree by Hilton. Weekend-ul trecut, brandul international Hilton a anunţat semnarea unui acord de franciză cu Helios Hotels EAD, o filială deţinută integral de Tetrareal AD, pentru un nou hotel Doubletree by Hilton în Bulgaria. Doubletree by Hilton Varna înseamnă partea de lux complet renovată din fostul Hotel Helios Spa & Resort din staţiunea Nisipurile de Aur, a precizat managerul general al complexului hotelier, Claudio Sturm. ”Această investiţie, a cărei valoare totală depăşeşte suma de un milion de euro, într-un hotel care deţinea deja categoria 5 stele, a fost făcută în scopul obţinerii unui produs unic atât în staţiunea Nisipurile de Aur, cât şi pe întregul litoral bulgăresc”, a declarat George Veltchev, preşedintele Tetrareal AD. Astfel, prin pre-inaugurarea Doubletree by Hilton Varna în staţiunea Nisipurile de Aur, brandul Doubletree, cu o vechime de 40 de ani, îşi întăreşte prezenţa în Europa continentală. De asemenea, Doubletree by Hilton Varna oferă acces direct la Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic, cu o varietate de tratamente de revigorare a tonusului, înfrumuseţare şi refacere, toate acestea şi cu ajutorul produselor marca Environ de îngrijre a pielii. Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic este unul dintre cele mai mari centre spa din Bulgaria, cu o suprafaţă de 2.300 metri pătraţi, fiind echipat la cele mai înalte standarde.

Staţiunea Nisipurile de Aur de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre găzduieşte anual aproximativ un milion de turişti. Doubletree este unul dintre primele zece branduri de pe piaţa mondială ale lanţului hotelier Hilton. Hilton are programată deschiderea unui hotel şi în România, la Oradea, anul acesta.