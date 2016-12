Hipermarketuri... „hiperpline” de produse româneşti!

Un proiect legislativ care prevde aprovizionarea cu produse autohtone a hipermarketurilor se află, la ora actuală, pe masa Ministerului Agriculturii. „Vrem să încurajăm consumul de legume româneşti şi avem în pregătire un proiect, un pachet legislativ, care să introducă în hipermarketurile din România colţuri cu produse româneşti. Săptămâna aceasta vom vorbi cu reprezentanţii hipermarketurilor şi sper, în cel mai scurt timp, să punem în practică acest proiect\", a afirmat ministrul de resort, Daniel Constantin. Ministrul a declarat că România are suficiente produse care să satisfacă piaţa şi a insistat că trebuie încurajat consumul produselor româneşti. Referitor la preţuri, Daniel Constantin a spus că acestea sunt date de piaţă, completând că, „într-o economie de piaţă funcţională cum este în România, nu sunt multe instrumente la îndemână. Deja am compensat, în acest an, anumite pierderi înregistrate de fermieri şi le vom compensa în continuare în limita bugetului, dar trebuie să revenim la un sistem care să aibă o irigare constantă. Avem sere şi solarii care asigură totuşi o producţie constantă pe piaţă”.