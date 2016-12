Hipermarketurile, asaltate de cumpărători şi oferte!

Marile magazine şi pieţe au fost luate cu asalt, în weekend, pregătirile pentru minivacanţa de 1 Mai şi Paşte fiind în toi. Şi cum mulţi dintre comercianţi au venit cu oferte care mai de care mai atractive, cumpărătorii au avut de unde alege. „Primele cumpărături le fac pentru 1 Mai. Ieşim la pădure, unde vrem să facem şi un grătar. Aşa că trebuie să luăm, nu doar mâncare, ci şi cărbuni. Grătarul îl avem de anul trecut”, a spus Maria, care a ales să-şi ia cele necesare dintr-un hipermarket. Nu vrea să umble prea mult, aşa că a auzit de oferte şi a început aprovizionarea. Bugetul pentru 1 Mai este limitat, doar 150 de lei. Are în plan să ia trei cutii cu carne pentru mici, pulpe şi aripioare de pui şi câteva sticle cu bere. Într-un scurt periplu prin hipermarket, a constatat că bugetul alocat nu va fi depăşit. Pentru sărbătoarea Pascală şi-a rezervat un buget mai mare, 250-300 lei. „Mielul îl cumpăr din piaţă, la preţul mic de care am auzit. Probabil nu o să dau mai mult de 40 de lei. Mi-am făcut un calcul aproximativ şi mă încadrez numai bine în sumă”, spune femeia. E drept că nu are în plan să organizeze o masă îmbelşugată, pentru multe persoane, dar va avea câte puţin din toate produsele tradiţionale. Vrea să-şi gătească singură toate produsele, ciorbă de miel, drob, pască, dar şi cozonac şi alte prăjituri de casă. Pentru ouă a cumpărat o vopsea specială în acest an, spune ea. „Am luat câteva pliculeţe cu o vopsea aurie. În fiecare an experimentez ce apare nou la acest capitol. Şi tot apar. Scumpe, ce-i drept, 10 lei plicul”, a spus ea, dar este mulţumită că „operele” sale sunt admirate de întreaga familie.

TOTUL DE-A GATA! Pentru cine nu are timp să gătească, dar are şi resursele financiare rezervate, totul poate fi cumpărat de-a gata. Hipermarketurile, cele mai multe care au şi standuri speciale - gastronomie, pun la dispoziţia clienţilor toate produsele tradiţionale gata preparate. E adevărat, preţurile sunt ceva mai mari. Maia, mamă a doi copii, nu are de gând să gătească nimic, timpul său fiind limitat. Ea şi-a rezervat 350 de lei pentru Paşte. „Nu mâncăm mult şi nici preparate prea sofisticate. Pe o bucată de drob am dat 56 de lei. Am văzut că au scos la vânzare şi ouă fierte, deja vopsite. Nu ştiu sigur câte voi cumpăra, dar am rezervat pentru ele 20-25 lei. Cozonacii îi cumpăr atunci, cu două zile înainte, să fie proaspeţi. Salata boeuf tot de aici o cumpăr, probabil mă va costa cam 25 de lei. Tot pe ultima metri am să cumpăr şi peştele, deja preparat. Pentru el am pus deoparte cam 45 lei”, a spus femeia. Copiilor le va cumpăra dulciuri, şi aici hipermarketurile având numeroase oferte. Un iepuraş de ciocolată poate fi achiziţionat de la 1,5 lei şi până la 50 de lei, în funcţie de dimensiune, dar şi de calitate. Unele cadouri pentru copii, deja aranjate, conţin atât dulciuri, cât şi mici jucării, acestea putând fi cumpărate de la 10 lei până la 45 lei. Şi cum de Paşte vinul nu trebuie să lipsească, femeia va cumpăra şi două sticle cu vin. Preţurile diferă în funcţie de calitate, pornind de la 8 lei.

COZI LA STANDURILE DE PEŞTE Cum ieri, de sărbătoarea Floriilor, s-a mâncat peşte, standurile cu acest produs au fost cele mai aglomerate. Marii comercianţi au speculat momentul şi au venit cu oferte speciale. Dacă în timpul săptămânii, de exemplu, peştele păstrăv eviscerat putea fi cumpărat chiar şi cu 22 lei pe kg, în weekend, comercianţii au lăsat la preţ, chiar şi sub 20 de lei pe kg.