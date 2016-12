Hip-hop, la Cercul Militar Constanţa

Aflat la a doua ediţie, concursul de „cultură urbană” intitulat „Black Sea Contest“ şi organizat de şcoala de dans „New Force of Dance“ (NFD), promite să devină un eveniment traţional la Constanţa. Astfel, sâmbătă, de la ora 14.00, pe scena Cercului Militar Constanţa vor avea loc competiţii de hip-hop combinate cu breakdance, pe două secţiuni: „3 vs 3” şi „Crew show”. Concurenţii sunt elevi din întreaga ţară, cu vârsta sub 14 ani.

Sub conducerea soţilor Mihaela şi Cristian Patachia, micii constănţeni de la „NFD” au câştigat, în 2008, locul al III-lea la Concursul Naţional „Nymphea Dance“ de la Oradea şi au fost vicecampioni naţionali, în 2006, la concursul „Fantastik Dance“ de la Brăila. Anul acesta au ajuns din nou vicecampioni naţionali în cadrul concursului „YouL!ve” din Bucureşti. Aceştia au susţinut reprezentaţii în staţiunea Mamaia, în cadrul programului de spectacole estivale pentru turişti, oferite de Primăria Municipiului Constanţa, în 2007, 2008 şi 2009 şi au participat şi în cadrul cunoscutei emisiuni „Bărcuţa cu Poveşti la Aqua Magic“, difuzată la Neptun TV.

Intrarea spectatorilor la concursul de la Cercul Militar se face pe bază de bilete, al căror cost este de 12 lei. Partenerul media al manifestării este Action Television Production.