Hip-hopperul T-Pain vine în România

Unul dintre cei mai apreciaţi hip-hopperi americani, T-Pain, va concerta în România, săptămâna viitoare, în premieră. Evenimentul se va desfăşura, miercuri, în clubul bucureştean Le Gaga din parcul Herăstrău.

DJ, solist, actor şi producător american, acesta se numără printre cei mai populari hip-hopperi de actualitate de peste ocean. Mixurile sale variate au fost imediat remarcate, transformându-l într-unul dintre cei mai imitaţi şi solicitaţi solişti. T-Pain şi-a câştigat notorietatea prin coverul „I’m f**ked Up”, al piesei „Locked Up”, interpretată de Akon, care i-a adus în 2005 şi colaborarea cu renumitul artist. Primele sale două albume, „Rappa Ternt Sanga” şi „Epiphany”, au fost considerate adevărate „mine de aur”, datorită hit-urilor „I’m N Luv (With a stripper)”, „Buy U A Drank (Shawty Snappin)” şi vânzărilor de aproape 820.000 exemplare. Single-ul „Good Life”, realizat împreună cu faimosul şi controversatul Kanye West, a fost desemnat „Cea mai bună colaborare” la BET Awards, iar „Blame it”, featuring-ul cu Jamie Foxx, a obţinut premiul Grammy, chiar în acest an.

Talentul de necontestat i-a adus lui T-Pain colaborări cu renumiţi artişti precum Chris Brown, Flo Rida, Plies, Bow Wow, Ciara sau Ludacris. Cel mai recent proiect la care a luat parte a fost „We Are the World 25 for Haiti”, o melodie realizată în scopuri caritabile, pentru devastatorul cutremur din Haiti.