"Hi-Q", din vacanţă direct în studio

După Revelion, cei trei componenţi ai trupei "Hi-Q" au plecat în vacanţă în străinătate şi, dacă Nicoleta a preferat o destinaţie mai exotică, Filipine, Florin şi Mihai au fost la schi, în Austria. După ce au revenit în ţară, cei trei artişti au intrat direct în studioul de înregistrări. "Am început să ne trezim din nou la 9.00, ca la ora 10.00 să începem treaba, dar începem la 11.00, este mai greu de dimineaţă. Ne-am apucat repede de mix-urile pieselor de pe viitorul album care va marca zece ani de activitate a trupei "Hi-Q" şi sună foarte bine. Am ales track-urile la cîteva piese, apoi am început să le împărţim pe canale, grupe şi subgrupe", a declarat Florin, unul dintre componenţii trupei.

Artiştii s-au apucat de lucru intens, mai ales că anul acesta este unul aniversar pentru formaţia "Hi-Q". "Mai tot timpul stăm în studio. Zilele trecute am plecat pe la 15.30 în oraş deoarece trebuia să cumpăr ceva, dar la ora 17.00 am revenit pentru că Nico avea de înregistrat. A tras refrenul şi bridge-ul de la noua versiune a piesei . Apoi am înregistrat şi eu versiunea rock’n'roll la piesa , pe care am cîntat-o în altă manieră şi cu linia şi refrenul puţin modificate", a mai spus Florin Grozea.