Hi-Q revine la formula iniţială?

Dana Nălbaru, fosta componentă a trupei Hi-Q, nu exclude o revenire în formaţie, chiar dacă foştii săi colegi, Mihai şi Florin, nu au ofertat-o în vreun fel după plecarea Anyei. Soţia actorului Dragoş Bucur a declarat, recent, că în cazul în care membrii actualei trupe Hi-Q ar veni cu o propunere reciproc avantajoasă, ar accepta sa revină alături de ei pe scenă. „Nu am primit o propunere din partea lor şi îmi văd de treabă mai departe. Dacă o să vină vreunul dintre ei cu o propunere care să-mi convină, poate da. Cu Florin nu m-am văzut de vreo şase ani, cu Mihai am vorbit la telefon de câteva ori, a şi venit la lansarea albumului meu. Relaţia mea cu ei este de domeniul trecutului. Aveam 25 - 26 de ani când am plecat din Hi-Q. Dacă a fost ceva nasol, lucrurile nasoale s-au şters în timp. Nu port pică nimănui\", a declarat Dana Nălbaru pentru un post de televiziune naţional.

În prezent, solista pregăteşte lansarea unui nou material discografic, ce va apărea pe piaţă peste trei săptămâni, precum şi un nou videoclip.