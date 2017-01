Hîrîci ar putea rata Jocurile Olimpice

Veste extrem de tristă pentru cea de-a treia componentă a lotul de tenis de masă al României, Cristina Hîrîci. Calificată cu echipa la Jocurile Olimpice de la Beijing, sportiva constănţeană ar putea rata prezenţa la marea competiţie din luna august fiind diagnosticată cu hernie de disc în urma unui examen medical mai amănunţit efectuat la începutul acestei săptămîni. „Astăzi (n.r. - ieri) am primit această veste. Dat fiind că ne aflăm în pregătire pentru Olimpiadă, fetele au făcut un test medical mai amănunţit, în urma căruia Hîrîci a fost diagnosticată cu hernie de disc lombară. Aceasta a fost concluzia medicului care a consultat-o la Constanţa, însă trebuie să mai facă unele analize la Bucureşti să vedem şi în ce stadiu este. Durerile sînt de doi ani, însă ea a făcut fizioterapie şi acupunctură pînă acum. Trebuie să mai facă şi alte teste. Va depinde mult şi de cît de tare o va durea şi cum vor apărea aceste dureri, pentru că tenisul de masă nu este un sport care să te supună unui efort fizic deosebit. Nu se ridică greutăţi şi nici nu poţi fi lovit de adversar, iar efortul este unul controlat”, a declarat antrenorul coordonator al lotului naţional de tenis de masă, Viorel Filimon. Totodată, tehnicianul echipei “tricolore” a afirmat că doctorul care a văzut-o pe sportivă a recomandat ca aceasta să părăsească sportul de performanţă, însă o hotărîre definitivă va fi luată în urma verdictelor ce vor fi puse şi de medicii de la Bucureşti. „Problema este că ea nu poate fi operată la acestă vîrstă (n.r. - Hîrîci are 16 ani), pentru că se află încă în creştere. Dacă doctorii vor spune că trebuie să se oprească, iar dacă ea va hotărî că trebuie să facă acest lucru, vom respecta aceste decizii. Diangnostice din acestea au mai existat, dar noi nu sîntem la gimnastică, unde un astfel de verdict îţi poate încheia cariera”, a spus tehnicianul constănţean. Dacă vestea se va confirma şi în urma examinării din capitală, pierderea ar fi una extrem de importantă, mai ales că Hîrîci a fost în acest an una dintre cele mai bune junioare ale României, după trecerea Elizabetei Samara la seniori. „Nu vreau să iau în calcul pentru moment varianta unei alte jucătoare în locul ei. Abia după ce vom avea un răpuns final ne vom gîndi la rezerve. Poate vom face şi un concurs de selecţie, unde principalele candidate ar fi Hoza, Ghemeş, Necula, Sebe sau Dospina”, a explicat Filimon. Cristina Hîrîci a prins biletul spre Beijing, graţie clasării echipei României în primele 16 ale lumii, ea urmînd să evolueze doar în proba pe echipe alături de Elizabeta Samara şi Daniela Dodean, cele două sportive fiind calificate şi la individual.