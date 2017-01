HÎRŞOVA - Case pentru romi

Primăria oraşului Hîrşova a inaugurat, ieri, proiectul finanţat prin programul Phare 2006 „Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea situaţiei Rromilor“. În cadrul acestui proiect, administraţia locală din Hîrşova, în parteneriat cu Asociaţia „Rromi-Speranţa Hîrşova“, va construi opt locuinţe sociale, inclusiv mica infrastructură, pentru opt familii de romi din Hîrşova. Proiectul are o valoare de aproximativ 250.000 de euro din care contribuţia Uniunii Europene este de peste 80%, avînd termen de finalizare la sfîrşitul acestui an. Acest proiect are în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii rome, rezolvarea problemei locative, dar şi a integrării sociale a acestora. Un alt punct important al acestui proiect demarat de administraţia locală Hîrşova se referă la calificarea profesională a 10 persoane, femei şi bărbaţi, care vor participa ulterior la construcţia propriei locuinţe, inclusiv accesul acestora pe piaţa muncii. Managerul de proiect, Mihaela Bobe, a declarat, ieri, că locuinţele vor tip de două şi trei camere plus dependinţe. Locuinţele cu două camere vor avea o suprafaţă de 46 de metri pătraţi, în timp ce locuinţele cu trei camere vor avea o suprafaţă de 63,28 metri pătraţi. Adiministraţia locală din Hîrşova va realiza drumul de acces pietruit, alimentarea cu apă, canalizare şi energie electrică. Mihaela Bobe a mai afirmat că familiile de romi, ce urmează a fi selectate, vor fi monitorizate ulterior timp de cinci ani. Primarul oraşului Hîrşova, Tudor Nădrag, a declarat ieri că tot ceea ce a depins de administraţia locală a fost făcut. „Noi, ca şi administraţie, ne dorim îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor, motiv pentru care ne implicăm în astfel de proiecte. Eforturile noastre nu se opresc la acest proiect. Primăria Hîrşova a depus deja la Ministerul Dezvoltării un alt proiect pentru construcţia a alte 24 de case pentru romi. Trebuie să precizez faptul că primele opt familii vor fi selectate în urma mai multor etape. La predarea locuinţelor către proprietari, aceştia vor semna un regulament pe care vor trebui să îl respecte. Să îşi achite toate dările, să evite comiterea actelor de violenţă, să trimită copiii la şcoală, pot fi doar cîteva din condiţiile care trebuie respectate pentru ca familiile de romi să îşi poată păstra casele. La nivelul oraşului Hîrşova avem multe alte proiecte. Trebuie să mulţumesc Consiliului Judeţean Constanţa şi preşedinteluiu acestuia, Nicuşor Constantinescu, pentru sprijinul şi atenţia acordate în demararea proiectelor şi accesarea fondurilor. Preşedintele CJC a dat dovadă că nu contează culoarea politică, important este ca autorităţile locale să se dezvolte“, a declarat primarul din Hîrşova. El mai mai spus că administraţia din Hîrşova va căuta să acceseze şi proiecte pentru romii musulmani din Hîrşova.